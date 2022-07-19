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روخاس تحتفظ بذهبية الوثب الثلاثي للمرة الثالثة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 يوليو 2022, 02:53 مساء
روخاس تحتفظ بذهبية الوثب الثلاثي للمرة الثالثة على التوالي
الفنزويلية يوليمار روخاس تحرز ذهبية مونديالية ثالثة تواليا في الوثبة الثلاثية (ا ف ب)
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أحرزت البطلة الأولمبية الفنزويلية، يوليمار روخاس، لقبها العالمي الثالث تواليا في الوثبة الثلاثية بعد تتويجها بذهبية مونديال يوجين الأميركي، محققة سادس أفضل وثبة في التاريخ (15.47 م).

وتفوقت روخاس (26 عاما)، حاملة الرقم القياسي العالمي، وفقا لـ«فرانس برس» على الجامايكية شانيكا ريكيتس (14.89 م) والأميركية توري فرانكلين (14.72 م).

واستهلت روخاس وثبتها الأولى من أصل ست بحذر مسجلة 14.60 م، قبل أن تضرب بقوة في الثانية محلقة على مسافة 15.47 متر هي الأفضل هذه السنة. بعدها قفزت 15.24 متر ثم ارتكبت خطأين قبل أن تنهي محاولاتها على مسافة 15.39 م.

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الرياح تعكر عملية الإحماء
وقالت بعد تتويجها، وفقا لـ«فرانس برس»: «لقد عكرت الرياح عملية إحمائي، أردت الذهاب أبعد، لكني سعيدة للعودة إلى هذا الاستاد الجميل.. آمل في تحقيق الألقاب لبلادي».

وتابعت: «سأبقى مركزة لتقديم أفضل ما عندي للمشاركة بهذه الفورمة في البطولات (المقبلة). أعرف أنه يبقى الكثير أمامي وأن أشياء كبيرة تنتظرني».

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