لقب عالمي ثان للكينية كيبييغون في «مونديال يوجين»

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت البطلة الأولمبية المزدوجة الكينية فايث كيبييغون، ذهبية ثانية في بطولة العالم لألعاب القوى، بعد تتويجها المشوق في سباق 1500 م، في مونديال يوجين الأميركي.

وبزمن 3:52.96 دقيقة، وهو العاشر في التاريخ، تقدمت كيبييغون (28 عاما)، بطلة نسخة لندن 2017، على الإثيوبية غوداف تسيغاي (3:54.52 دقيقة) المنطلقة بقوة والبريطانية لورا ميوير (3:55.28 دقيقة)، وفقا لـ«فرانس برس».

وكانت كيبييغون وتسيغاي قدمتا منافسة مشابهة في استاد هايوارد فيلد في يوجين، نهاية مايو الماضي، ضمن لقاء الدوري الماسي. وسجلت تسيغاي انذاك وقتا سريعا، لكن كيبييغون تفوقت عليها بزمن 3:52.59 دقيقة.

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وإضافة إلى لقبها في 2017، تملك كيبييغون في رصيدها فضيتين في مونديالي 2015 و2019 وذهبيتي الأولمبياد في ريو 2016 وطوكيو الصيف الماضي.