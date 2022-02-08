كونتي يمدح كين

القاهرة - بوابة الوسط

قال أنطونيو كونتي، مدرب «توتنهام هوتسبير»، اليوم الثلاثاء، إن أداء هاري كين لم يكن أبدًا مصدر قلق للفريق، مضيفًا أن المهاجم بدأ يستعيد أفضل مستوياته.

وأنعش كونتي حظوظ كين بعدما عانى اللاعب تحت قيادة المدرب السابق نونو إسبريتو سانتو.

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وسجل كين 7 أهداف في آخر 11 مباراة لعبها وهز الشباك مرتين في الفوز 3-1 على «برايتون» في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت.

وقال كونتي للصحفيين، قبل مواجهة ضيفه «ساوثامبتون» في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء، «لم يساورني القلق في السابق حين بدأ معدل تهديفه يتراجع لأنه يؤدي على أعلى مستوى وكان يلعب بقوة في كل مباراة مع الفريق».

لاعب من طراز عالمي

وتابع: «كين ليس لاعبًا أنانيًّا.. يظهر رغبة ونهمًا كبيرًا ويركز دائمًا في كرة القدم، ويسعى للتطور وتجربة حلول جديدة في خطط اللعب. نتحدث عن لاعب من طراز عالمي رفيع، وأنا أحاول مساعدته على أن يصبح أفضل كثيرًا».

ويحتل «توتنهام» المركز السابع في الدوري برصيد 36 نقطة من 20 مباراة متفوقًا بفارق 11 نقطة على «ساوثامبتون» صاحب المركز الـ12، الذي لعب 22 مباراة.