توتنهام يحتاج لصفقات جديدة في يناير

مدرب فريق توتنهام هوتسبير، أنطونيو كونتي. (الإنترنت)

قال مدرب فريق توتنهام هوتسبير، أنطونيو كونتي، إنه أجرى تقييما لتشكيلته خلال الشهرين الماضيين ويحتاج النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى بعض الصفقات الجديدة في فترة انتقالات يناير.

وتولى كونتي المسؤولية في نوفمبر بعد إقالة المدرب نونو إسبريتو سانتو، وقاد توتنهام إلى المركز السادس ويملك مباراتين مؤجلتين مقارنة بمنافسيه الرئيسيين على الوجود في المربع الذهبي.

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ولم يتجرع النادي اللندني أي هزيمة في الدوري حتى الآن تحت قيادة المدرب الإيطالي.

فجوة كبيرة

وردا على سؤال، الخميس، حول ما إذا كان توتنهام يحتاج إلى تعزيزات قال كونتي للصحفيين: «بالطبع. بعد أسبوعين فقط من تولي المسؤولية قلت إننا نحتاج إلى تعزيز هذه التشكيلة».

وتابع: «أجريت تقييما للاعبين الذين نحتاجهم وأيضا للاعبين الذين سنستغني عنهم.. الفجوة كبيرة جدا مع الفرق البارزة ويتعين علينا العمل بكل قوة وتعزيز التشكيلة».