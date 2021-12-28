كونتي يواصل مسيرته دون هزيمة مع «توتنهام»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021, 08:56 مساء
«توتنهام» يتعادل 1-1 بعشرة لاعبين من «ساوثهامبتون» في الدوري الإنجليزي الممتاز. (الإنترنت)

فرض «عشرة لاعبين» من «ساوثهامبتون» التعادل (1-1) على ضيفه «توتنهام هوتسبير»، في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الثلاثاء، ليصبح أنطونيو كونتي أول مدرب لا يخسر في أول سبع مباريات في الدوري له مع «توتنهام».

ومنح جيمس وارد براوس تقدمًا مستحقًا لـ«ساوثهامبتون» منتصف الشوط الأول، لكن تحولت الكفة لصالح الضيوف عندما عرقل المدافع محمد ساليسو، سون هيونغ مين ليحتسب الحكم ركلة جزاء لـ«توتنهام» ويشهر البطاقة الصفراء الثانية لساليسو قبل الاستراحة.

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ونفذ هاري كين ركلة الجزاء بنجاح، وأضاف قائد المنتخب الإنجليزي هدفه الثاني بشكل رائع في الشوط الثاني لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل ليفشل فريق المدرب الإيطالي في اختراق دفاع أصحاب الأرض رغم النقص العددي.

وتراجع «توتنهام» للمركز السادس برصيد 30 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن «وست هام»، وخمس خلف «آرسنال» صاحب المركز الرابع، لكنه خاض مباراتين أقل عن الفريقين. ويحتل «ساوثهامبتون» المركز 13 برصيد 21 نقطة.

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