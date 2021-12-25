كونتي يعلق على مستقبل حارسه هوغو في «توتنهام»

الفرنسي هوغو لوريس. (أرشيفية : الإنترنت)

تحدث المدير الفني لفريق «توتنهام» الإنجليزي لكرة القدم أنطونيو كونتي عن الفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى الفريق، دون أن يكون قادراً على إعطاء أي تأكيدات بشأن مستقبله مع الفريق الإنجليزي.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن لوريس، الفائز بكأس العالم، يقترب من قضاء عشرة أعوام مع «توتنهام» بعدما انتقل للفريق قادماً من «ليون» في 2012 ، ولكن يتبقى فقط ستة أشهر في عقده الحالي مع «توتنهام»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسيحتفل لوريس بعيد ميلاده الـ35 في يوم «بوكسينغ داي»، ومن المتوقع أن يشارك أساسيًّا في مباراة فريقه أمام «كريستال بالاس» بعدما أصبح أحد لاعبي الفريق الأكثر ثباتًا في مستوى الأداء هذا الموسم.

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بالقلق من موقف عقد الحارس، قال كونتي: «هوغو هو قائد فريقنا، وإنه لاعب لعب لتوتنهام لعدة سنوات، ونحن كلنا سعداء بوجوده في فريقنا، وفي غرفة تغيير الملابس».

وأضاف: «بالتأكيد هو نقطة مرجعية للاعبين الآخرين، ويعلم هوغو جيدًا ما أفكر فيه بشأنه، وما يفكر فيه النادي بشأنه، والآن سنرى، ولكن أعتقد أن هوغو لن يكون أبداً مشكلة لتوتنهام».

وتألق قائد المنتخب الفرنسي مرة أخرى مع «توتنهام» يوم الأربعاء الماضي، بعدما أنقذ عدة فرصة ليقود فريقه للفوز على ويست هام (2-1) في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة.