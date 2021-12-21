«توتنهام» يطعن على قرار استبعاده من دوري «المؤتمر الأوروبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 08:24 مساء
فريق توتنهام الإنجليزي. (الإنترنت)

قال أنطونيو كونتي، مدرب «توتنهام هوتسبير»، اليوم الثلاثاء، إن ناديه قد يطعن على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) باستبعاده من بطولة دوري «المؤتمر الأوروبي»، وإنه يثق في إلغاء هذا القرار.

واستُبعد «توتنهام» من المسابقة أمس الإثنين بعد أن قضى الـ«يويفا» بخسارة النادي الإنجليزي مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام «استاد رين» الفرنسي بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي «كوفيد-19» في صفوف النادي الإنجليزي.

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قرار لا يصدق
وقال كونتي للصحفيين قبل مواجهة «وست هام يونايتد» في كأس رابطة الأندية الإنجليزية غدًا الأربعاء: «بصراحة بالنسبة لي وللنادي والمشجعين إن قرار يويفا لا يصدق.. بالتأكد هذا ليس عدلًا. نستحق اللعب من أجل التأهل في الملعب. أشعر بخيبة أمل كبيرة».

وأوضح: «قرأت في تفسير هذه الهزيمة أيضًا أن توتنهام لم يتمكن من اللعب بسبب حالات كوفيد-19.. اعترض على ذلك، لأن هذا ليس نهائيًّا. لكن توجد خطوة أخرى لتأكيد أو عدم تأكيد هذا القرار الذي لا يصدق. نحن نتحلى بالثقة الكاملة في موقفنا».

وتأجلت مباراتان بالدوري الإنجليزي الممتاز لـ«توتنهام»، الذي تعادل 2-2 مع «ليفربول» يوم الأحد الماضي، بسبب «كوفيد-19» الشهر الحالي، لكن كونتي أضاف أن كل لاعبيه باستثناء رايان سيسينيون جاهزون لمواجهة «وست هام يونايتد» عقب التعافي من الفيروس.

وأضاف المدرب الإيطالي: «الأنباء الجيدة أن الفريق جاهز بالكامل.. لكن من الأخبار السيئة أن رايان سيسينيون عانى مشكلة عضلية في نهاية مباراة ليفربول، وقد يغيب لمدة أسبوعين».

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