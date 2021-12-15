كونتي يتحدث عن صعوبة معركة «توتنهام» ضد فيروس «كورونا»

أنطونيو كونتي مدرب «توتنهام». (الإنترنت)

وصف أنطونيو كونتي مدرب «توتنهام هوتسبير»، اليوم الأربعاء، الأسبوع الماضي بـ«الفظيع»، حيث كان النادي يخوض معركة ضد تفشي «كوفيد-19» الذي أغلق مقره التدريبي وتسبب في تأجيل مباراتين للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال كونتي إن 16 لاعبًا، بينهم لاعبون شبان، تدربوا اليوم قبل الانتقال لمواجهة «ليستر سيتي» بالدوري غدًا الخميس.

وأُصيب ثمانية لاعبين وخمسة من الجهاز المعاون بفيروس «كورونا» مما تسبب في تأجيل مباراة دوري المؤتمر الأوروبي أمام «ستاد رين» الفرنسي، الأسبوع الماضي، ولقاء «برايتون» بالدوري الممتاز يوم الأحد الماضي.

وأُعيد فتح مقر تدريب الفريق الأول لـ«توتنهام»، لكن كونتي قال إنها كان فترة صعبة.

وتابع المدرب الإيطالي للصحفيين: «كان الأسبوع الماضي فظيعًا لأن الحكومة قررت بشكل صحيح إغلاق مقر التدريب وإيقاف التدريبات.. لم نتدرب أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية.. بدأنا الأحد التدريبات مرة أخرى مع عدد قليل من اللاعبين لأن لدينا أيضًا مشاكل في فريق تحت 23 عامًا».

وأوضح: «لم يتغير الوضع كثيرًا. عاد اللاعبون للتدريب وباقي اللاعبين لا يزال يستمر اختيارهم. اللاعبون الذين عادوا للتدريبات بحاجة للوقت لاستعادة حالتهم البدنية المناسبة».

وأشار كونتي إلى أن بعض اللاعبين لا يزالون غير متاحين لمواجهة «ليستر»، بينما البعض الآخر الذي عاد بالفعل لا يستطيع خوض المباراة كاملة.