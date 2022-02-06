تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة «الإسكندرية للفيلم القصير»، أسماء المكرمين في الدورة الثامنة من المهرجان، التي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويكرم خلال هذه الدورة الموسيقار المصري خالد حماد والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان.

وقع اختيار إدارة المهرجان على الموسيقار خالد حماد نظرًا لتاريخه الفني الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال عديد الجوائز المحلية والعالمية وعديد التكريمات عن مشواره الفني الحافل، حيث قام بإعداد الموسيقى التصويرية لأكثر من 60 عملًا فنيًّا، ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام «ضحك ولعب وجد وحب»، «فيلم ثقافي»، «بتوقيت القاهرة»، و«سمير وشهير وبهير»، وقدم موسيقى عدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها «أوان الورد»، «صاحب السعادة»، و«خاتم سليمان».

فاطمة بن سعيدان

أما الشخصية الثانية التي وقع الاختيار عليها من قبل إدارة المهرجان فهي الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، التي بدأت مشوارها الفني العام 1972 في المسرح، وظلت تعمل في المسرح حتى العام 1987، وقدمت 13 عملًا مسرحيًّا ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو، أغلبها من إخراج فاضل جايبى.

وبداية من العام 1987 بدأت العمل في السينما وقدمت حتى الآن 47 فيلمًا سينمائيًّا أغلبها في تونس، إلى جانب بعض الأعمال في فرنسا، المغرب، الجزائر ومصر، ومن أشهر أفلامها «الحالفاوين» (1990)، «صمت القصور» (1994)، و «زيزو» (2016)، كما قدمت تسعة مسلسلات للإذاعة والتلفزيون.

وشاركت الفنانة التونسية الكبيرة في 13 لجنة تحكيم في مهرجانات ما بين تونس، المغرب والجزائر، كما تُوجت بتسع جوائز في المسرح والسينما، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة العام 1993.

- تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

- وزيرة الثقافة المصرية تناقش تحضيرات الدورة الثامنة لـ«الإسكندرية السينمائي»

- «الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليًّا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظي بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويًّا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.