Atwasat

تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 فبراير 2022, 01:53 مساء
تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم القصير»
الموسيقار المصري خالد حماد، يمين، والفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان (خاص لـ بوابة الوسط)
alwasat radio

أعلنت إدارة «الإسكندرية للفيلم القصير»، أسماء المكرمين في الدورة الثامنة من المهرجان، التي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويكرم خلال هذه الدورة الموسيقار المصري خالد حماد والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان.

وقع اختيار إدارة المهرجان على الموسيقار خالد حماد نظرًا لتاريخه الفني الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال عديد الجوائز المحلية والعالمية وعديد التكريمات عن مشواره الفني الحافل، حيث قام بإعداد الموسيقى التصويرية لأكثر من 60 عملًا فنيًّا، ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام «ضحك ولعب وجد وحب»، «فيلم ثقافي»، «بتوقيت القاهرة»، و«سمير وشهير وبهير»، وقدم موسيقى عدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها «أوان الورد»، «صاحب السعادة»، و«خاتم سليمان».

فاطمة بن سعيدان
أما الشخصية الثانية التي وقع الاختيار عليها من قبل إدارة المهرجان فهي الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، التي بدأت مشوارها الفني العام 1972 في المسرح، وظلت تعمل في المسرح حتى العام 1987، وقدمت 13 عملًا مسرحيًّا ما بين تونس وباريس وبوسطن وميلانو، أغلبها من إخراج فاضل جايبى.

وبداية من العام 1987 بدأت العمل في السينما وقدمت حتى الآن 47 فيلمًا سينمائيًّا أغلبها في تونس، إلى جانب بعض الأعمال في فرنسا، المغرب، الجزائر ومصر، ومن أشهر أفلامها «الحالفاوين» (1990)، «صمت القصور» (1994)، و «زيزو» (2016)، كما قدمت تسعة مسلسلات للإذاعة والتلفزيون.

وشاركت الفنانة التونسية الكبيرة في 13 لجنة تحكيم في مهرجانات ما بين تونس، المغرب والجزائر، كما تُوجت بتسع جوائز في المسرح والسينما، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة العام 1993.

- تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

- وزيرة الثقافة المصرية تناقش تحضيرات الدورة الثامنة لـ«الإسكندرية السينمائي»

- «الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، ويشمل خمس مسابقات وهي مسابقة الأفلام الوثائقية الرسمية، مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة أفلام الرسوم المتحركة، مسابقة الأفلام العربية، ومسابقة أفلام الطلبة، كما يشمل المهرجان عدة ورش وندوات خاصة بصناعة السينما.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليًّا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظي بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الماضية الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويًّا حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان

كاركاتير حليم - الديوان الملكي المغربي يعلن وفاة الطفل ريان
كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا

كاركاتير خيري - سباق تشكيل حكومة جديدة في ليبيا
«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»

«أسود» الكاميرون جاهزة لـ«خيول» بوركينا فاسو على برونزية «أفريقيا»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يعلن إصابته بـ«كورونا»
تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا

تخريب منحوتة للأمير عبدالقادر الجزائري قبل تدشينها في فرنسا
خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا

خبير اقتصادي ليبي يقترح تصدير الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى أوروبا
إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر

إعصار «باتسيراي» يهدد أكثر من نصف مليون شخص بمدغشقر
بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟

بالصور.. لماذا تأخر إنقاذ الطفل المغربي ريان؟
بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013

بيانات «المركزي»: 50 عملية سطو على فروع المصارف الليبية منذ أكتوبر 2013
«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»

«المسابقات» تحدد التاسع من فبراير لافتتاح الدور الثاني من النسخة الـ«47»
الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»

الشباب كلمة السر في صراع «فيسبوك» و«تيك توك»
جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»

جدل في البرازيل بسبب أغنية «ذكورية»
تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط

تراجع الإنتاج الليبي والتوترات السياسية في العالم يشعلان أسعار النفط
غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة

غارة «معقدة جدا» وراء تصفية زعيم تنظيم الدولة
فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

فرحة عارمة في مصر بالتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية
مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا

مؤسسة النفط تعلن استئناف «بريتيش بتروليوم» البريطانية أنشطة الاستكشاف في ليبيا
أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون

أول تعليق من إيتو بعد تأهل مصر إلى نهائي كأس الأمم على حساب الكاميرون
«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر

«أنقذوا ريان».. سباق مع الزمن في المغرب لانتشال طفل عالق في بئر
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«سبوتيفاي» تدافع عن التعاون مع روغان
«سبوتيفاي» تدافع عن التعاون مع روغان
«شاهد» تبدأ عرض «زينة وعزيزة» الأحد
«شاهد» تبدأ عرض «زينة وعزيزة» الأحد
افتتاح معرض مصر الدولي للفنون
افتتاح معرض مصر الدولي للفنون
فرق موسيقية أميركية تتحدى «كورونا» بعروض حية
فرق موسيقية أميركية تتحدى «كورونا» بعروض حية
الموت يغيب «عندليب الهند» عن 92 عاما
الموت يغيب «عندليب الهند» عن 92 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما
وفاة الفنانة الليبية «الفونشة» عن 87 عاما...
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من الترجمة
الدكتور محمد الدويب: كتاب «هيرودوتس» حصيلة ثلاثة عقود من ......
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق
نجيب الحصادي: المترجم لص يدان على ما ترك وليس على ما سرق...
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. البرنامج الثقافي
معرض القاهرة بـ«عيون ليبية»: أبرز الإصدارات.. الأسعار.. ......
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب
جازية شعيتير توقع «شجون قانونية» بمعرض القاهرة للكتاب...
المزيد
تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم القصير»
تكريم فاطمة بن سعيدان وخالد حماد في «الإسكندرية للفيلم ......
جمال الفريخ يبدأ تصوير «طراطيش كلام»
جمال الفريخ يبدأ تصوير «طراطيش كلام»...
نجلاء الشفتري فنانة تحمل مدينتها في داخلها
نجلاء الشفتري فنانة تحمل مدينتها في داخلها...
الموت يغيب «عندليب الهند» عن 92 عاما
الموت يغيب «عندليب الهند» عن 92 عاما...
فرق موسيقية أميركية تتحدى «كورونا» بعروض حية
فرق موسيقية أميركية تتحدى «كورونا» بعروض حية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط