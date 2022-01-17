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وزيرة الثقافة المصرية تناقش تحضيرات الدورة الثامنة لـ«الإسكندرية السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يناير 2022, 01:21 مساء
وزيرة الثقافة المصرية تناقش تحضيرات الدورة الثامنة لـ«الإسكندرية السينمائي»
وزيرة الثقافة المصرية تتوسط وفد مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» (خاص لـ بوابة الوسط)
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استقبلت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، الأحد، وفد مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» للوقوف على آخر تحضيرات الدورة الثامنة التي من المنتظر أن تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير المقبل.

وثمنت وزيرة الثقافة خلال اللقاء الدور الذي يلعبه المهرجان على خارطة الفعاليات السينمائية في مصر، والتطور الذي تشهده دوراته عاما تلو الآخر، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب ما يقدمه من دور فعال لا سيما في محيطه الجغرافي.

ووعدت إيناس عبدالدايم بتذليل العقبات كافة لخروج الدورة الثامنة للنور بالشكل الذي يليق بها خاصة مع اتجاه المهرجان للتوسع إلى الصبغة الدولية.

حضر اللقاء كل من الرئيس الشرفي للمهرجان المنتج محمد العدل، ورئيس المهرجان محمد محمود، والمدير الفني موني محمود، ومدير المهرجان محمد سعدون، والمنسق العام محمد جلال، ومدير المركز الصحفي محمد نبيل.

وأطلقت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» أخيرا الملصق الرسمي لدورته المقبلة، وسيجري الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن التفاصيل الفنية كافة.

ومن المنتظر أن تحظى الدورة الثامنة للمهرجان والأولى له دوليا باهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظي بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

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