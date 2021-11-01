«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 02:01 مساء
إدارة مهرجان «الإسكندرية القصير» مع لجان مشاهدة الأفلام (خاص إلى بوابة الوسط)

يواصل مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» تلقي طلبات المشاركة لدورة 2022، بعد أن قررت إدارته تمديد فتح الباب لصناع السينما من حول العالم، حيث تلقى المهرجان حتى الآن ما يقرب من 600 فيلم من أكثر من 60 دولة.

تتشكل لجان مشاهدة المهرجان من الناقد دانيال تانيليان والناقد محمد كسبر والسينمائية بلاجية عادل، لاختيار أفلام المسابقة الدولية، وكل من الناقدة نرمين جودة، المخرجة إصرار الشريف، الناقد محمد أحمد، والمخرجة ولاء شعبان لاختيار مسابقتي أفلام الطلبة والأفلام العربية.

تأتي التعديلات الخاصة باختيار لجنة المشاهدة بعد توجه المهرجان إلى الدولية، وإضافة بعض التغييرات على مسابقاته، والتي تتكون من المسابقة الدولية، وتنقسم إلى فروع الأفلام الروائية والوثائقية والتحريك. المسابقة العربية، وتنقسم إلى فرعي الأفلام الروائية والوثائقية. مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

المهرجان المتخصص في الأفلام القصيرة يشهد سنويًا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، منطلقًا من كونه نقطة التقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

تتكون إدارة المهرجان من محمد محمود رئيسًا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.

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