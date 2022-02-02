تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة بمهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» تفاصيل مسابقة الرسوم المتحركة المتنافسة على جوائز الدورة الثامنة والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري، وشملت القائمة 12 فيلما جميعها تعرض لأول مرة في مصر.

وجاء على رأس القائمة أربعة أفلام «عرض عالمي أول»، وتشمل الفيلم المصري «مجرد دب» للمخرجة ميار محمد حسن، والفيلم الماليزي «عامود القوة» للمخرج نيكولاس بي فياريال، ثم الفيلم الأردني «أزرار» للمخرج أحمد جابر، وفيلم أردني آخر وهو «ذاكرة بديلة» للمخرجة لين عبدو، وفقًا لبيان.

كما احتوت القائمة على أربعة أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول من خلال المهرجان، وتضم الفيلم الإيطالي «مووزارت» للمخرج بيرو تونين، والفيلم التايواني «مرسوم اتمسح واترسم» للمخرج أنجيل وو، والفيلم الكوري الجنوبي «غير منسي» للمخرج سوجين كيم، ومن هونغ كونغ فيلم «أعماق ليل» للمخرج ستيب سي.

وفي عروضها المصرية الأولى تعرض أفلام «تمرير» للمخرج الباكستاني عرفات مظهر، والجزائري «جسر» للمخرج بوكيف طاهر شوقي، والأرجنتيني «تشغيل – إيقاف» للمخرج نيكولاس بي فياريال، وأخيرا الفيلم النمساوي «هناك بالضبط وقت كافي» للمخرج أوسكار سالومونوفيتش.

وأشار المدير الفني للمهرجان موني محمود إلى أن المكتب الفني للمهرجان انتهى من كافة التفاصيل الخاصة بالأفلام، كاشفا أن الدورة الثامنة تشهد حضور 31 دولة.

وأعلن موني أن قائمة الدول المشاركة هي: كوريا الجنوبية والهند ولبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال والجمهورية الفيدرالية الروسية والمغرب والكويت وهونغ كونغ وباكستان والأردن والجزائر والأرجنتين وماليزيا والنمسا وفرنسا والصين والمجر وتونس والبرازيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر وتايوان والمملكة العربية السعودية وكندا وسويسرا وسورية وبلجيكا.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يشمل أربع مسابقات أخرى إلى جانب أفلام الرسوم المتحركة وهي، الأفلام الوثائقية الرسمية والأفلام الروائية الدولية والأفلام العربية، وأخيرًا مسابقة أفلام الطلبة، وستعلن إدارة المهرجان عن تفاصيل باقي الأفلام المشاركة تباعا.