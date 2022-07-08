الحجاج يتوافدون على جبل عرفات (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

يتوافد الحجّاج، الجمعة، على جبل عرفات لتمضية اليوم بالصلاة والدعاء، في ذروة مناسك الحجّ الذي جمع هذا العام العدد الأكبر من الحجاج منذ تفشّي فيروس «كورونا» الذي تسبّب في منع مئات الآلاف من المشاركة في السنتين الماضيتين.

ووصل الحجاج إلى الجبل لأداء الركن الأعظم من الحجّ، سيرا على الأقدام أو في حافلات من خيامهم في المناطق المجاورة، وجلسوا منفردين أو في مجموعات فوق وبين الصخور الكبيرة للصلاة وتلاوة القرآن حاملين مظلات ملونة، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي طريقهم إلى الجبل الذي توجهوا إليه في الساعات الأولى من فجر الجمعة، ردد الحجاج «لبيك اللهم لبيك». وسيبقون طوال اليوم في الموقع نفسه، يصلّون ويتلون القرآن الكريم، باستثناء فترة الظهيرة عند حلول موعد الصلاة.

أكبر حج منذ تفشي «كورونا»

والتقط البعض صورا لهم بهواتفهم المحمولة لحظة بلوغهم الجبل. وقال الحاج المصري سعد فرحات خليل (49 عاما) لـ«فرانس برس»: «أنا سعيد جدا لوجودي هنا مثل أي شخص آخر. هذا أكبر حج في ظل فيروس كورونا، لكنه ليس كبيرا بما يكفي بعد».

وأضاف قبل أن يتصل بأصدقائه ليخبرهم عن موقعه في ظل صخرتين كبيرتين، «هناك مليون حاج لكن إذا سمح السعوديون بالمزيد، فسيأتي عشرة ملايينù.

وكان الحجّاج وعددهم مليون مسلم، بينهم 850 ألفًا من خارج المملكة اختيروا بالقرعة، أمضوا الليل في مخيّمات في وادي منى، على بُعد سبعة كيلومترات من المسجد الحرام في مكّة المكرّمة، أقدس مدن المسلمين. وحددت قوات الأمن السعودية نقاط دخول وخروج لاستخدامها من الحجاج. وحلقت طائرات مروحية عسكرية فوق الجبل.

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وشارك عدد من زعماء العالم في المناسك، بمن فيهم رئيس موريتانيا، ونائب رئيس إندونيسيا، والزعيم الشيشاني رمضان قديروف.

«أطهر بقاع الأرض»

على الطرق التي تعج بالحجاج، كان المتطوعون يوزعون زجاجات المياه، وآخرون يجمعون القمامة في أكياس بلاستيكية خضراء. وكتب على حاوية قمامة كبيرة «معا نرتقي بنظافة أطهر بقاع الأرض».

وطبعت أسماء دول بعض الحجاج على أظهر ملابسهم، وبينها اليمن وتشاد وإيران والعراق. وعند الظهيرة، توجه آلاف الحجاج إلى مسجد «نمرة» وأدوا الصلاة. وبعد غروب الشمس، يتوجّه الحجّاج إلى مزدلفة، في منتصف الطريق بين عرفات ومنى، ليناموا في الهواء الطلق، قبل بدء رمي الجمرات، السبت.

يُقام موسم الحجّ هذا العام في وقتٍ عاود فيروس «كورونا» الانتشار في المنطقة، فيما تُشدّد بعض دول الخليج قيودها منعًا لتفشّيه. وطُلب من جميع الحجّاج الوافدين من الخارج أن يكونوا قد تلقّوا تطعيمهم بالكامل، وأن يُبرزوا نتيجة سلبيّة لاختبار فيروس «كورونا». ولدى وصولهم إلى منى الخميس، سُلّموا أكياسا تحوي أقنعة ومعقّمات.

في 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في المناسك. لكنّ تفشي الفيروس أجبر السلطات السعوديّة على تقليص الأعداد إلى حدّ كبير، فشارك فيها فقط 60 ألف مواطن ومقيم العام 2021 مقارنة ببضعة آلاف العام 2020.

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يتوافدون على جبل عرفات، 8 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)