الحجاج يصلون إلى منى لقضاء يوم التروية

القاهرة - بوابة الوسط

اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، على ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقالت الوكالة إن «حركة تصعيد الحجيج إلى مشعر منى تميزت بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسية لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد في حين سخرت مختلف الجهات الخدمية قدراتها وطاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن».

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس «كورونا»، بينهم 850 ألفًا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقام مئات الآلاف من الحجاج في المسجد الحرام بمكة بأداء الطواف حول الكعبة. وحمل العديد منهم مظلات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة، حيث وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

ارتفاع عدد الحجاج لأول مرة منذ جائحة «كورونا»

وهذا العام، عاد حجاج الخارج الذين منعوا من حضور المناسك في العامين الماضيين، إلى مكة لملء غرف الفنادق فيها وزيارة متاجرها حيث يأمل أصحاب الأعمال في تعويض خسائر فادحة.

وتقول وزارة الحج إنها تتخذ أعلى مستويات الاحتياطات الصحية تحوطًا لفيروس «كورونا» المستجد وظهور متغيرات جديدة.

ويقتصر موسم الحج هذا العام على المسلمين الذين حصلوا على التطعيم دون سن 65. ويتعين على القادمين من الخارج تقديم نتيجة فحص «كورونا» سلبية من اختبار جرى إجراؤه في غضون 72 ساعة من موعد السفر. وقالت السلطات الشهر الماضي إن الأقنعة ستكون إجبارية داخل المسجد الحرام، لكن جرى تجاهل ذلك إلى حد كبير حتى الآن.

الحجاج يصلون إلى منى لقضاء يوم التروية، 7 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يصلون إلى منى لقضاء يوم التروية، 7 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يصلون إلى منى لقضاء يوم التروية، 7 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)

الحجاج يصلون إلى منى لقضاء يوم التروية، 7 يوليو 2022. (وكالة الأنباء السعودية)