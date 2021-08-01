مصر: الجيش المصري يعلن مقتل أكثر من 85 «تكفيريا» شمال سيناء

دورية لقوات الأمن المصرية في العريش بسيناء. (أ ف ب)

أعلن الجيش المصري، في بيان الأحد، أنه قتل «89 تكفيريًّا شديد الخطورة» خلال عملياته العسكرية في سيناء، شمال شرق البلاد، خلال فترة لم يحددها، مشيرًا إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراده في هذه العمليات.

وقال الجيش في بيان نُشر على الصفحات الرسمية للناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي، «خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فردًا تكفيريًّا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء».

وأضاف البيان: «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة ثمانية من أبطال القوات المسلحة»، ولم يوضح البيان الفترة التي تمت خلالها العمليات العسكرية المشار إليها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أنه جرى ضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، لافتًا إلى «اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء»، وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدًا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء.

وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم متطرفون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.