مصر: الجيش المصري يعلن مقتل أكثر من 85 «تكفيريا» شمال سيناء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 07:53 مساء
دورية لقوات الأمن المصرية في العريش بسيناء. (أ ف ب)

أعلن الجيش المصري، في بيان الأحد، أنه قتل «89 تكفيريًّا شديد الخطورة» خلال عملياته العسكرية في سيناء، شمال شرق البلاد، خلال فترة لم يحددها، مشيرًا إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراده في هذه العمليات.

وقال الجيش في بيان نُشر على الصفحات الرسمية للناطق باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي، «خلال الفترة السابقة نجح أبطال القوات المسلحة في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فردًا تكفيريًّا شديد الخطورة بمناطق العمليات بشمال سيناء».

وأضاف البيان: «نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة ثمانية من أبطال القوات المسلحة»، ولم يوضح البيان الفترة التي تمت خلالها العمليات العسكرية المشار إليها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشار البيان إلى أنه جرى ضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، لافتًا إلى «اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء»، وتواجه مصر منذ سنوات تصعيدًا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء.

وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد، ومنذ بدء الحملة، قتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم متطرفون وعشرات العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتهاء مواجهة الاتحاد والأهلي بنغازي بهدف في الدور الرباعي
رياضة محلية
في الذكرى الأولى..انفجار مرفأ بيروت مأساة تعمق الأزمة السياسية والاجتماعية ...
عربى
%3.6 زيادة في التسهيلات الائتمانية في ليبيا والسلف الاجتماعية ترتفع 3.3% في ...
اقتصاد
«فرانس برس»: حركة «النهضة» تواجه عداء متزايدا من التونسيين
عربى
«عكس التيار »: عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب
فيديو
«عكس التيار »: عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة
فيديو
«فرانس برس»: إصابة راشد الغنوشي بوعكة صحية
عربى
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
إيطاليا تؤزم علاج منتخب الكرة المصغرة.. ومصر أو تركيا أقرب بديل خلال ساعات.. ...
رياضة محلية
555 هدفا في 264 مباراة حصيلة الدوري الليبي قبل نصف النهائي الناري.. الأحد
رياضة محلية
ملايين العائلات الأميركية مهددة بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة «دلتا»
اقتصاد
الأمطار الموسمية في الهند تحصد أرواح 11 شخصا (فيديو)
دولى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق حلقة نقاش حول لائحة عمل مؤسسات المجتمع المدني
ليبيا
الرباع حسونة يمنح قطر أول ذهبية في تاريخها بالأولمبياد
رياضة عالمية
الجزائر تسحب اعتماد قناة عربية إخبارية.. وتتهمها بـ«التضليل الإعلامي»
دولى
سباحة بريطانيا تحرز ذهبية التتابع المختلط وتحطم رقم الصين في طوكيو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: ملايين الأميركيين مهددون بالطرد من منازلهم وسط تفشي المتحورة (دلتا)
دولى
الإثنين ..ليبيا تنتظر إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية في جلسة «النواب»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد زيت الخروع المذهلة للوجه