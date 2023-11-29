سحب نسخة هولندية لكتاب عن العائلة المالكة البريطانية لإيرادها اسم متهم بالعنصرية

القاهرة - بوابة الوسط

سُحبت من الأسواق النسخة الهولندية من كتاب «إيندستريجد» للكاتب أوميد سكوبي، وهو كتاب جديد عن العائلة المالكة البريطانية.

وحسب تقارير صحفية، جرى سحب الكتاب لأنه أورد من طريق الخطأ اسم مَن أعرب في العائلة المالكة عن قلقه في شأن لون بشرة الطفل الذي سيُرزق به مستقبلاً الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت دار النشر «زاندر» في بيان إنها «سحبت موقتا من الأسواق الكتاب»، وأوضحت أن ذلك بسبب «خطأ في الترجمة الهولندية»، مشيرة إلى أنها تعمل على تصحيحه.

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وصدر الكتاب الثلاثاء في بريطانيا، ومن المقرر أن يصدر باللغة الفرنسية، الجمعة، وأفادت الصحف البريطانية بأن الطبعة الهولندية أوردت خطأً اسم الشخص الذي اتهمه هاري وميغن بالعنصرية وكان سبباً في ابتعادهما عن بقية أفراد العائلة.

الأمير وليام: العائلة ليسيت عنصرية

وكانت مارغل المتحدرة من أم سوداء البشرة وأب أبيض قالت عام 2021 في مقابلة أجرتها معها الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري في برنامجها الحواري، إن أحد أفراد العائلة المالكة تساءل إلى أي مدى ستكون بشرة طفلها المستقبلي داكنة.

ونفى الأمير تشارلز الذي أصبح ملكاً شائعات نسبت إليه هذا السؤال، وأكد نجله الأمير ويليام أن «العائلة ليست عنصرية».