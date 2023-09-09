بيع نسخة نادرة من «هاري بوتر» بالمزاد العلني

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

عرضت دار مزادات «هانسونز» في بريطانيا نسخة نادرة من رواية «هاري بوتر» للبيع بالمزاد العلني، وجرى بيعها مقابل 18 ألفا و750 جنيها إسترلينيا لرجل أعمال من مدينة فارينغدون البريطانية.

النسخة المعروضة للبيع، حسب موقع «أوكسفورد ميل»، هي نسخة غير مصححة من الجزء الأول لسلسلة «هاري بوتر» الشهيرة، الذي حمل اسم «هاري بوتر وحجر الفلاسفة». وتعد هذه النسخة واحدة من 200 نسخة فقط طبعتها دار «بلومزبري» في العام 1997.

وجرى اكتشاف النسخة النادرة عن طريق الصدفة خلال الصيف، بعد فقدانها ثماني سنوات، في مدرسة سانت كينيلم الابتدائية بمقاطعة مينستر لوفيل، بعدما اشترتها المدرسة مقابل جنيه إسترليني واحد فقط.

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وقال رجل الأعمال البريطاني: «أنا سعيد للغاية، لأنني حصلت على هذا النص الأيقوني والمهم، وأن أكون قادرا على الاحتفاظ به في المقاطعة، ليستمتع به الآخرون. السبب الرئيسي للشراء هو زيادة عدد زوار فارينغدون».

وأضاف: «لدينا شراكة مع مجلس مدينة فارينغدون، ونأمل أن نتمكن من عرض هذه النسخة النادرة في متحف المدينة، الذي يقع في منزل المضخة القديم، خلال الأشهر المقبلة».