  • Alwasat News
Atwasat

مصالحة محتملة بين هاري وأفراد العائلة الملكية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 01:20 مساء
مصالحة محتملة بين هاري وأفراد العائلة الملكية
نسخ من جريدة «إيفنينغ ستاندرد»، 5 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

أفاد تقرير صحفي نُشر، السبت، أنه من المحتمل حصول مصالحة بين الأمير هاري والعائلة الملكية البريطانية قبل تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، وذلك بعد نشر كتاب مذكراته «سبير» (البديل) الذي تضمن معلومات محرجة.

وقال مصدر مقرب من الملك وعلى صلة أيضا بهاري وزوجته ميغان لجريدة «صنداي تايمز» إن اجتماعا سيُعقد بينهم في الأشهر المقبلة قبل التتويج في 6 مايو، وفق «فرانس برس».

ونقلت الجريدة عن المصدر قوله في تقرير نُشر على موقعها على الإنترنت «سيتطلب الأمر مرونة من جميع الأطراف، لكنه ممكن والأمور قابلة للإصلاح». وأضاف المصدر «ثمة حاجة لوجود هاري هنا، في الغرفة مع الملك (تشارلز الثالث) وأمير ويلز (وليام)، واثنين من أفراد الأسرة الآخرين، وبعض أفراد أسرته الذين يثق بهم وساندوه دائما، كي لا يعتقد أنه يتعرض لكمين».

بعد شهور من الترقب وحملة دعائية واسعة، طُرح كتاب مذكرات هاري بعنوان «سبير»، الثلاثاء، وحقق مبيعات قياسية بلغت 1.4 مليون نسخة للطبعة الإنجليزية في أول 24 ساعة.

وتابع المصدر قائلا: «يحتاج كلا الجانبين إلى التلاقي والاعتراف بأننا لم نفعل كل شيء بشكل صحيح، وقد أخطأنا كثيرا، ويجب أن يقال له نحن نتفهم الألم الذي مررت به. يمكن للملك أن يفعل ذلك».

على الرغم من أن العائلة الملكية لم تعلق على الكتاب، فإن المصدر قال إن شقيق هاري الأكبر، وريث العرش الأمير وليام كان «يحترق من الداخل» بسبب سلوك أخيه تجاه الأسرة.

وأضاف المصدر «لم يتصرف الجميع هنا بشكل جيد، ولكن يجب أن يكون هاري قادرا على الجلوس والقول، لم نتصرف بشكل جيد أيضا. وهذا يتطلب قدرا كبيرا من المرونة، وهو ما لا يجيده هاري».

مصدر إلهاء
وقال هاري، الذي يتهم شقيقه في الكتاب بدفعه أرضا في مشاجرة العام 2019، إنه يرغب في المصالحة مع أسرته، لكنه يرغب في حصول «مساءلة» أولا.

- الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

- الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات

وأشار المصدر إلى أن جوهر المسألة يرتبط بالوقت حاليا. وقال «يجب أن نتحرك، وننجز الأمر بحلول أبريل. ثم نحتاج إلى إشراك الزوجات. يحتاج الملك إلى أجواء طبيعية خلال التتويج».

وأقر مصدر ملكي آخر للجريدة بوجوب دعوة هاري وميغان اللذين تركا الحياة الملكية في المملكة المتحدة وانتقلا للعيش في كاليفورنيا العام 2020، قبل الحدث الملكي التاريخي.

إذا لم يحدث ذلك، فإن الخلاف المتصاعد بين الأخوين سيصبح «مصدر إلهاء وتشتيت».

وانقلب الرأي العام في بريطانيا ضد هاري عقب نشر الكتاب، وسط أخطر أزمة معيشية في البلاد منذ جيل.

وخلص استطلاع أجرته مؤسسة «يوغوف» ونٌشر في جريدة «ذي تايمز» إلى أن 24% فقط من البريطانيين لديهم نظرة إيجابية للأمير، بانخفاض عن 80% قبل عقد من الزمن، بينما 68% لديهم انتقادات لسلوكه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد

حفيد مانديلا يحدث أزمة سياسية في افتتاح الـ«شان» واتحاد الكرة المغربي يندد
مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية جديدة بالأقصر
«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد

«كلاسيكو الأرض» في ضيافة السعودية على السوبر الإسباني.. الأحد
اختفاء 10% من غابات هندوراس

اختفاء 10% من غابات هندوراس
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي
تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة

تحذيرات من «فيضانات كارثية» متوقعة في كاليفورنيا بسبب عاصفة جديدة
الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى دافوس

الحرب في أوكرانيا والاختلال المناخي والعولمة المتعثرة.. قضايا على طاولة منتدى ...
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي

للمرة الأولى.. العثور على 4 أنواع من الديناصورات في تشيلي
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية

الجيش الروسي يشيد بـ«شجاعة» قوات مجموعة فاغنر في سوليدار الأوكرانية
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الأصليون» يعثرون على «مقابر أطفال» محتملة في كندا
«الأصليون» يعثرون على «مقابر أطفال» محتملة في كندا
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
آلاف الكاثوليك يحجون إلى نهر الأردن
100 جنيه غرامة رشق الملك بالبيض
100 جنيه غرامة رشق الملك بالبيض
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
المزيد
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان
وفاة الرئيس السابق لمجموعة «فولكسفاغن» كارل هان...
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي
شبكة تفوز بـ1,35 مليار دولار في يانصيب أميركي...
مصالحة محتملة بين هاري وأفراد العائلة الملكية
مصالحة محتملة بين هاري وأفراد العائلة الملكية...
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات
هونغ كونغ: توقيف رجل جاهر بانتمائه إلى إحدى العصابات...
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية
استعادة «نمر» بعد ساعات من الحرية خارج حديقة حيوانات أميركية...
المزيد