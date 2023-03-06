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هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 12:48 مساء
هاري وميغن تلقيا دعوة لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث
الأمير هاري وزوجته ميغن في نيويورك، 6 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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أفادت تقارير صحفية، الأحد، بتلقي الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل دعوة لحضور احتفال تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، لكنهما لم يقررا بعد ما إذا كانا سيحضران أم لا.

وقال ناطق باسمهما لجريدة «صنداي تايمز» البريطانية إن الزوجين المقيمين في كاليفورنيا، اللذين انسحبا من العائلة الملكية البريطانية في العام 2020 وسط توترات داخلية متزايدة، «تلقيا خيرا مراسلات عبر البريد الإلكتروني من مكتب جلالة الملك بشأن التتويج»، وفق «فرانس برس».

وأضاف الناطق باسم الزوجين مستخدما لقبيهما الرسميين «لن نكشف عن قرار فوري بشأن حضور دوق ودوقة (ساسكس) في هذا الوقت». وامتنع قصر باكنغهام عن التعليق على هذه المعلومات.

ويأتي نشر هذه المعلومات بعد الكشف عن حجم التصدع في علاقات الزوجين مع سائر أفراد العائلة الملكية البريطانية، خصوصا على ضوء المعطيات التي كشفها الأمير هاري البالغ 38 عاما في كتاب مذكراته مطلع العام الحالي، وفي وثائقي عرضته «نتفليكس» نهاية العام الفائت.

وفي أحدث تعليقاته العلنية، قال الأمير هاري لخبير في معالجة الصدمات، السبت، إنه يشعر منذ فترة طويلة بأنه «مختلف قليلا» عن أفراد العائلة الملكية الآخرين، لافتا إلى أنه عاش في وسط «أسرة مفككة» وكان يحاول عدم نقل «الصدمة» إلى طفليه.

مأدبة «غداء كبيرة»
كما أفيد قبل أيام عن سحب الملك تشارلز الثالث من هاري وميغن حق الإقامة بالدارة العائلية في قصر ويندسور، ما يحرمهما من آخر مقر سكني لهما في المملكة المتحدة.

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وقام الزوجان بزيارات متكررة لبريطانيا منذ انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة، وكان لهما ظهور مشترك نادر في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر.

وسيُتوج تشارلز الذي اعتلى العرش بعد وفاة والدته، رسميا ملكا في احتفال باذخ بالسادس من مايو سيحضره كبار الشخصيات من كل أنحاء العالم ويشاهده مليارات الأشخاص.

وستشهد الاحتفالات حفلة موسيقية بمشاركة كوكبة من النجوم ومأدبة «غداء كبيرة» ومبادرة تطوعية، فضلا عن المراسم التقليدية والمواكب الملكية.

ويتزامن يوم التتويج الرئيسي في 6 مايو مع عيد الميلاد الرابع لنجل هاري وميغن، آرتشي.

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