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مؤسسة النفط: انطلاق المرحلة الأولى من زراعة مليون شجرة للحد من انبعاثات الكربون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 06:13 مساء
مؤسسة النفط: انطلاق المرحلة الأولى من زراعة مليون شجرة للحد من انبعاثات الكربون
من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت انطلاق المرحلة الأولى من حملة زراعة مليون شجرة بمناطق العسة والجفرة والعزيزية.

وقالت المؤسسة إن الحملة تأتي ضمن مبادرة «نفكر بالغد» للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة في قمة المناخ العالمي الأخيرة في الإمارات (COP28).

الأشجار ستزرع في 40 موقعًا في مختلف مناطق ليبيا
وأوضح البيان أن المبادرة تستهدف غرس مليون شجرة بـ40 موقعًا موزعاً على جميع مناطق ليبيا.

تستهدف الحملة عدة مواقع بغرس أنواع من شتول الغابات التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة لزيادة المساحات الخضراء في المناطق التي تقل فيها شتول الغابات، والمساعدة في التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية والصمود في مواجهة الجفاف وعوامل التصحر المسببة لأزمة المناخ العالمية.

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حملة لامتصاص 3 ملايين طن من الكربون 
وأشارت المؤسسة إلى تعاون عدد من الجهات في المبادرة منها وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها، ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس والمجالس المحلية بالبلديات وأفواج الكشافة والمرشدات ورجال الأمن بالمنطقتين.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير التخطيط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الزيداني إن الحكومة أطلقت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، لامتصاص نحو ثلاثة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
من انطلاق حملة زراعة مليون شجرة، 10 فبراير 2024 (مؤسسة النفط)
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