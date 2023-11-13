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كينيا تقر يوم عطلة رسميا لتحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 نوفمبر 2023, 10:06 مساء
كينيا تقر يوم عطلة رسميا لتحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة
امرأة كينية تحمل غرسة شجرة لزراعتها بمناسبة عطلة رسمية مخصصة لتحفيز المواطنين على التشجير في العاصمة الكينية نيروبي. (أ ف ب)
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أعلنت الحكومة الكينية الإثنين عطلة رسمية سعيا منها إلى تحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة في كل أنحاء البلد الأفريقي، واستجاب مئات الأشخاص في نيروبي بالفعل لهذه الدعوة.

وتعهد الرئيس الكيني ويليام روتو زراعة 15 مليار شجرة بحلول سنة 2032 لتعزيز الغطاء الحرجي في كينيا في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الأفريقي منذ 40 عاما. وتجمّع موظفون في الإدارة العامة وطلاب وعائلات في مواقع مختلفة من العاصمة نيروبي الإثنين لزراعة الأشجار على الرغم من الأمطار الغزيرة، بحسب «فرانس برس».

وقال المسؤول الحكومي جوان كيريكا «لقد زرعتُ اليوم نحو خمسين شجرة. أعتقد أنها مبادرة قوية وضرورية لكوكب الأرض، وخاصة بعد أن شهدنا جفافا شديدا لمواسم عدة متتالية». وأضاف «آمل في أن نستمر في الاحتفال بهذا اليوم كل عام، ليس بالضرورة كعطلة رسمية ولكن كتذكير سنوي بضرورة الاعتناء بالبيئة والتفكير بالكوكب».

غضب جمعيات حماية البيئة من قطع الأشجار
ورغم تأكيد ويليام روتو اهتمامه بمسألة التغير المناخي، أثار غضب جمعيات حماية البيئة بعدما أعلن في يوليو الماضي معاودة قطع الأشجار بعد أكثر من خمس سنوات من الحظر. 

وأكد يومها أن هذا القرار يهدف إلى توفير فرص عمل وتنمية القطاعات الاقتصادية القائمة على المنتجات الحرجية، وأنه يشمل فقط الأشجار الناضجة في الغابات التي تزرعها وتديرها الدولة. وعلقت محكمة كينية الشهر الماضي قرار وقف منع قطع الأشجار، لكنها أجازت قطع خمسة آلاف هكتار من الأشجار الناضجة.

وساهمت الصناعة الحرجية بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية التي تشير أيضا إلى أن مساحة الغابات تشكّل 8,8% من مجموع الأراضي الكينية عام 2022.

ويعمل في قطاع صناعة الأخشاب نحو 50 ألف شخص بشكل مباشر و300 ألف بشكل غير مباشر، وفقا للإحصاءات الحكومية، فيما تعانيه كينيا من بطالة وتضخم.

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