الزيداني: مبادرة زرع 100 مليون شجرة ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3 ملايين طن

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير التخطيط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الزيداني إن الحكومة أطلقت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، لامتصاص نحو ثلاثة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف الزيداني أن المبادرة ستنفذ بالكمال بحلول العام 2030، وستغطي الأشجار مساحة 100 ألف هكتار من الأراضي الليبية، 40% منها شجار مثمرة و60% أشجار غابات، حسب كلمته في اجتماع الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس الإثنين، المنقولة على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك».

ملف التغيرات المناخية

وتناول وزير التخطيط ملف التغيرات المناخية، وما خلفه فيضان درنة من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وترحم على أرواح الشهداء في هذه الكارثة، مؤكدا أن التغيرات المناخية تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى توقيع ليبيا مع الأمم المتحدة إطار عمل، للتعاون في مجال التنمية المستدامة من أجل تعزيز تحقيق أهدافها، ولدعم ليبيا حتى تكون دولة أكثر سلما واستقرارا.