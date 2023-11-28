  • Alwasat News
Atwasat

الزيداني: مبادرة زرع 100 مليون شجرة ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3 ملايين طن

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:43 صباحا
الزيداني: مبادرة زرع 100 مليون شجرة ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3 ملايين طن
الزيداني خلال مشاركته في اجتماع المجلس العربي للسكان بمقر الجامعة العربية، 27 نوفمبر 2023. (التخطيط)
alwasat radio

قال وزير التخطيط في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الزيداني إن الحكومة أطلقت مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، لامتصاص نحو ثلاثة ملايين طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف الزيداني أن المبادرة ستنفذ بالكمال بحلول العام 2030، وستغطي الأشجار مساحة 100 ألف هكتار من الأراضي الليبية، 40% منها شجار مثمرة و60% أشجار غابات، حسب كلمته في اجتماع الدورة الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أمس الإثنين، المنقولة على صفحة الوزارة في موقع «فيسبوك».

ملف التغيرات المناخية
وتناول وزير التخطيط ملف التغيرات المناخية، وما خلفه فيضان درنة من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وترحم على أرواح الشهداء في هذه الكارثة، مؤكدا أن التغيرات المناخية تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى توقيع ليبيا مع الأمم المتحدة إطار عمل، للتعاون في مجال التنمية المستدامة من أجل تعزيز تحقيق أهدافها، ولدعم ليبيا حتى تكون دولة أكثر سلما واستقرارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)

تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في «الكونفدرالية»

شاهد.. ثنائية تسقط الهلال الليبي على أرض اتحاد العاصمة الجزائري في ...
«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا

«مؤسسة الاستثمار»: رفع آخر الحجوزات القضائية على الأصول الليبية في فرنسا
«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي

«حكومة حماد»: 56 عميد بلدية يرفضون مبادرة باتيلي
مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي

مكاري والطبال يسجلان فوزًا ثمينًا للنصر أمام المروج في الدوري الليبي
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا

البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين

اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل

الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
حل الدولتين؟

حل الدولتين؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السفير الفرنسي يبحث مع مجلس الدولة مبادرة باتيلي
السفير الفرنسي يبحث مع مجلس الدولة مبادرة باتيلي
ضبط 258 كيلو لحوم فاسدة في سرت
ضبط 258 كيلو لحوم فاسدة في سرت
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يعيد التذكير بـ«درنة المنسية»
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يعيد التذكير بـ«درنة المنسية»
الحويج يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بطرابلس
الحويج يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بطرابلس
الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية للمهاجرين
الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية للمهاجرين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية (الخميس 9 نوفمبر 2023)
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية ......
المزيد
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 نوفمبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 28 نوفمبر 2023)...
الزيداني: مبادرة زرع 100 مليون شجرة ستقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 3 ملايين طن
الزيداني: مبادرة زرع 100 مليون شجرة ستقلل انبعاثات ثاني ......
إدارة العمليات الأمنية تضبط مطلوبا في جريمة خطف عمال وافدين
إدارة العمليات الأمنية تضبط مطلوبا في جريمة خطف عمال وافدين...
الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية للمهاجرين
الطرابلسي يبحث مع «الدولية للهجرة» ملف العودة الطوعية ......
الحويج يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بطرابلس
الحويج يفتتح معرض ليبيا للإنشاءات بطرابلس...
المزيد