  • Alwasat News
Atwasat

الكوني يلتقي سولير لمناقشة التعاون مع فرنسا في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 04:27 مساء
الكوني يلتقي سولير لمناقشة التعاون مع فرنسا في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار
من لقاء الكوني مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، 10 فبراير 2024 (المجلس الرئاسي)
WTV_Frequency

قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنه من الضروري تعزيز علاقات التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات، وذلك للإسراع في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار.

والتقى الكوني، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. 

وأشار عضو المجلس الرئاسي إلى «الجهود التي تصب في سياق تأمين الحدود، خاصة الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق الهجرة غير النظامية، والإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تشكل نقطة ذات أهمية للتعاون بين ليبيا وفرنسا».

سولير: فرنسا مهتمة بمعالجة الانسداد السياسي والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي
قال البيان إن سولير حمل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلالها «استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، والإسهام في معالجة الانسداد السياسي، لضمان تحقيق الاستقرار من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار، ولا سيما مناطق الجنوب». 

وتحدث الكوني عن «استمرار العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، لضمان تحقيق الاستقرار». وأشار إلى حيادية المجلس الرئاسي في هذا الشأن بجهوده في التواصل مع كل الأطراف، لمعالجة الانسداد السياسي. كما لفت إلى ملف المصالحة الوطنية الذي وصل لمراحل متقدمة، باعتباره «أحد الملفات الرئيسة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي».

- فرنسا تأخذ مسافة إلى الأمام في «رقعة الشطرنج الليبية»
- حفتر يناقش مع مبعوث ماكرون التطورات السياسية ومحاربة الإرهاب
- المبعوث الفرنسي يبحث عن «مقاربة تشاركية» مع تونس لدفع المسار السياسي الليبي

ونقل البيان عن سولير قوله: «الملف الليبي من أول اهتمامات بلاده التي تسعى جاهدة لمساعدة ليبيا في معالجة الانسداد السياسي بالتواصل مع الأطراف السياسية، لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات».

وأشار سولير إلى استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، والتعاون مع الأطراف السياسية من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضى لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركون فيها.

كما أكد «دعم بلاده الجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، واستعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا، ومدها بالإمكانات اللوجستية التي تمكنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود».

من لقاء الكوني مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، 10 فبراير 2024 (المجلس الرئاسي)
من لقاء الكوني مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج، 10 فبراير 2024 (المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»

ريال مدريد يقسو على جيرونا ويحسم الصراع معه على صدارة «الليغا»
محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف

محمد بكرة يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف
مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة

مأساة دارفور.. معارك الجيش السوداني و«الدعم السريع» تعيد ذكريات مريرة
الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»

الاتحاد المصراتي يفوز على أبوسليم في «دورينا»
«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة العدل»

«الأورومتوسطي»: إسرائيل قتلت 1864 فلسطينيًّا من بينهم 690 طفلة منذ قرار «محكمة ...
رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط

رئيسة مجموعة الأزمات الدولية تحذر من «سوء تقدير كبير» في الشرق الأوسط
«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية

«مطعم الحب».. مبادرة لتوفير الطعام لمشردي تونس في ظل الأزمة الاقتصادية
شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي

شاهد.. اعتداء على حكم مباراة النصر والأخضر مصطفى الدرسي
محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة

محققة أممية: «إسرائيل» تنتهك أوامر «العدل الدولية» بشأن حماية المدنيين في غزة
كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!

كاريكاتير حليم - ماراثون الأزمات!
مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد ...
غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم

غزة.. العثور على الطفلة هند وطاقم إنقاذها شهداء بعد 12 يومًا من اختفائهم
ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة

ترامب يسخر من صحة بايدن العقلية: لا أعتقد أنه يعلم أنه على قيد الحياة
ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب

ليبيون يعانون مع ارتفاع أسعار السلع.. وخبراء يبيّنون السبب
سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو

سبورتينغ براغا يعلن انتقال المعتصم المصراتي لبشكتاش التركي مقابل 12 مليون يورو
محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال

محكمة إسبانية تغرم برشلونة 23 مليون يورو بتهمة الاحتيال
إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي

إلغاء مباراة للأرجنتين في الصين بسبب الغضب من ميسي
اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا

اليوم.. صراع عربي ساخن بين الأردن وقطر على اقتناص لقب كأس آسيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا والاستقرار.. رؤى وجدل وواقع متردٍّ
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
حبس موظف بفرع مصرف الجمهورية في ترهونة بتهمة الاختلاس
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
شاهد في «هذا المساء»: تهريب ومقايضة النفط.. بوابات فساد مستمرة؟
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية
بئر الغنم تناشد إنقاذها من طوفان المياه الجوفية...
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم
تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم...
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)
استمرار شفط المياه وتنظيف تجمعات الأمطار في زليتن (فيديو)...
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر مديرًا لصندوق الإنماء
يستثنيه من الرقابة وديوان المحاسبة.. «النواب» يكلف نجل حفتر ......
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي
ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي...
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة
ضبط مهرب و60 مهاجرًا غير نظامي في صبراتة...
المزيد