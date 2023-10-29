المبعوث الفرنسي يبحث عن «مقاربة تشاركية» مع تونس لدفع المسار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

ثمن مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير الدور التونسي الفاعل منذ بداية الأزمة الليبية، معربا عن تطلع باريس إلى مزيد التنسيق بين البلدين في إطار «مقاربة تشاركية» لدفع المسار السياسي.

جاء ذلك خلال محادثات جمعت بول سولير مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمار في العاصمة تونس، حيث ذكّر الأخير بموقف بلاده من الوضع في ليبيا، مؤكدا على أن «يكون الحل ليبيا ليبيا وعلى ضرورة أن تتجه كل الجهود الإقليمية والدولية نحو إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها»، وفق بيان صادر عن الوزارة التونسية.

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كما تطرق اللقاء إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ذكر الوزير التونسي «بموقف بلاده من العدوان الغاشم المتواصل على غزة وضرورة وقفه فورا».

كما نبه نبيل عمار إلى خطورة مواصلة التعاطي بالشكل الحالي مع هذه الوضعية الكارثية والتباطؤ في وقف عدوان قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني والتداعيات الوخيمة التي قد تطال المنطقة والعالم بأسره.

وعين بول سولير كمبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا في العام 2021، ويوصف بأنه «رجل ماكرون» ويعتبر المتخصص الأول في القضية الليبية لدى الإليزيه، حيث كان له دور بارز في رسم استراتيجية بلاده في المنطقة التي تعتبر من ضمن أمنها الحيوي في حوض البحر الأبيض المتوسط.