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شركة النفط الهندية: نبحث استئناف عمليات الحفر في ليبيا بعد توقف 13 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 10:35 مساء
شركة النفط الهندية: نبحث استئناف عمليات الحفر في ليبيا بعد توقف 13 عامًا
عمال في موقع تابع لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (الإنترنت)
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أعلنت مسؤولة تنفيذية بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية أن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

وقالت مديرة التنقيب في الشركة الهندية سوشما روات إنه «بمجرد بدء عمل شركة أويل إنديا في ليبيا، ينطبق الأمر نفسه علينا. نحن أيضا في نفس الاتفاق مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية»، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وقبل أيام ذكرت «رويترز» أن شركة «أويل إنديا» تجري مباحثات مع أصحاب المصلحة لاستئناف الحفر في ليبيا، بعد 13 عامًا من خروج الشركة من البلاد بسبب عدم الاستقرار السياسي.

الشركاء الهنود يسحبون موظفيهم من ليبيا في 2011
وقامت كل من شركتي النفط والغاز الطبيعي الهندية و«أويل إنديا» بسحب موظفيهما من ليبيا في العام 2011.

وقالت روات للصحفيين على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الهندي إن الشركة تجري أيضا محادثات لزيادة الإنتاج في فنزويلا.

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كما تجري «أويل إنديا» أيضًا محادثات مع المشغلين لزيادة إنتاج النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وخففت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا -الدولة العضو في أوبك- في أكتوبر من العام الماضي. ومع ذلك، وفي 29 يناير، بدأت واشنطن في إعادة فرض العقوبات على فنزويلا.

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