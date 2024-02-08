نجاح عملية إعادة التنقيب لبئر نفطية في حقل أبوالطفل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة مليتة للنفط والغاز تمكنت اليوم الخميس من إعادة التنقيب للبئر (A1) بحقل أبوالطفل النفطي، وذلك في إطار تنفيذ خطة المؤسسة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن نتائج الاختبارات الأولية التي أجريت للبئر أظهرت ارتفاع معدل إنتاجها اليومي إلى 2773 برميل نفط، بعد أن كانت 700 برميل.

- بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A 75» بحقل أبوالطفل

وبذلك تكون البئر (A1) هي ثاني بئر يعاد تأهيلها بحقل أبوالطفل النفطي خلال الأسبوع الجاري، بعدما أعلنت المؤسسة السبت الماضي الانتهاء من إعادة تأهيل البئر «A 75» في حقل أبوالطفل بمعدل إنتاج يومي يبلغ 4 آلاف برميل.

وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن شركة «مليتة» للنفط والغاز نفذت عمليات إعادة تثقيب وتمديد التثقيب للطبقات المنتجة، وأسفرت نتائج الاختبارات الأولية عن إنتاج 4 آلاف برميل نفط يوميًا، مقارنة بـ781 برميلاً فقط في السابق.