بمعدل 4 آلاف برميل يوميًا.. إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل أبوالطفل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة، اليوم السبت، الانتهاء من إعادة تأهيل البئر «A75» بحقل أبوالطفل بمعدل إنتاج يومي يبلغ 4 آلاف برميل.

وقالت المؤسسة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن شركة «مليتة» للنفط والغاز نفذت عمليات إعادة تثقيب وتمديد التثقيب للطبقات المنتجة، وأسفرت نتائج الاختبارات الأولية عن إنتاج 4 آلاف برميل نفط يوميًا، مقارنة بـ781 برميلاً فقط في السابق.

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ومؤخرًا، أقرَّ تقرير لموقع «أويل برايس» الأميركي المتخصص في شؤون الطاقة بقدرة ليبيا على بلوغ مستويات عالية من إنتاج النفط والذي سيتطلب استثمارات كبيرة في أنشطة الاستكشاف والحفر وتجديد البنية التحتية وتطويرها، إلى جانب الإمكانات الكبيرة للبلد الذي يمتلك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا.