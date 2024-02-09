إحباط محاولة هجرة قبالة شواطئ صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الجمعة، إحباط محاولة هجرة غير نظامية إلى أوروبا انطلاقا من شواطئ المدينة.

وتلقت المديرية نداء استغاثة من ولي أمر يفيد بتعطل القارب الذي كان على متنه رفقة آخرين بعرض البحر قبالة شواطئ صبراتة، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد البحث والتحري ضبط رجال الأمن شخصين على تواصل مع المهاجرين المعنيين وبحوزتهما مقطع فيديو مسجل على متن القارب المعطل جرى من خلاله التعرف على هوية من على متنه وهم ثلاثة أشخاص من صبراتة.

وتبين أن القارب مسروق ومبلغ عنه صباح اليوم بدائرة مركز شرطة صبراتة، وبعد التنسيق مع حرس السواحل بنقطة مليتة جرى ضبط المهاجرين واقتيادهم إلى مركز الشرطة المختص لإتمام الإجراءات.