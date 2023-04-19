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إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 10:26 مساء
إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
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أعلنت إدارة المهام الخاصة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إحباط عمليتين لتهريب الوقود وضبط أربع شاحنات من بينها ثلاث محملة بـ140 ألف لتر من وقود الديزل قبل خروجها من مدينة مصراتة، مشيرةً إلى أن كمية الوقود كانت مُعدة للتهريب.

تفاصيل إحباط عملية تهريب الوقود الأولى
وأوضحت إدارة المهام الخاصة في بيان تلقته «بوابة الوسط» أنها تلقت معلومات «تفيد بوجود مجموعة تقوم بتهريب الوقود من داخل مدينة مصراتة»، قبل أن تبدأ عناصر القوة «بعمليات بحث وتحري عن القائمين على هذا التهريب».

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وقالت إدارة المهام الخاصة إن دورياتها «تمكنت من إحباط عملية تهريب وضبط ثلاثة أشخاص قبل خروجهم من المدينة، وهم يقودون ثلاث شاحنات محملة بـ140 ألف لتر من وقود الديزل كانت مُجهزة للتهريب خارج مدينة مصراتة، وبيعها في السوق السوداء في مدينتي سرت والجفرة، وحسب اعترافاتهم فقد جرت تعبئة الشاحنات من أماكن مخصصة لتهريب الوقود في مصراتة».

إحباط عملية تهريب الوقود الثانية
وأضافت أنه «واستمراراً لهذه العملية فقد تمكنت دوريات الإدارة من إحباط عملية تهريب أخرى، حيث ضُبطت شاحنة رابعة في أحد المواقع بمصراتة، تُستخدم في تعبئة الوقود لتهريبه خارج المدينة»، مؤكدة إحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكدت إدارة المهام الخاصة في ختام البيان أنها لن تدخر جهداً في مكافحة جميع الجرائم والظواهر السلبية، بما في ذلك ظاهرة تهريب الوقود، لأجل أن ينعم المواطن بالراحة والأمن.

الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
الشاحنات والمتهمين الموقوفين أثناء محاولة تهريب الوقود في مصراتة. (إدارة المهام الخاصة)
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