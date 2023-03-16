مداهمة أوكار تهريب الوقود وغلق محطات غير شرعية في أم الأرانب

القاهرة - بوابة الوسط

داهمت دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الجنوبية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أوكارا تستخدم في عمليات تهريب الوقود في منطقة أم الأرانب.

وصادرت القوات الأمنية شاحنات ومعدات يستخدمها المهربون، كما أغلقت محطات وقود غير شرعية بمنطقة أم الأرانب، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي ضمن عمل الغرفة المختصة لرصد التعديات والمخالفات التي تمس المصلحة العامة والنظام في الجنوب برئاسة المحامي العام سبها.

حادث بنت بية

ويعاني الجنوب من أزمة نقص الوقود، التي ترجع إلى عدة أسباب منها أنشطة التهريب، وبيع المحروقات في المحطات غير شرعية.

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وتسببت تلك الأوضاع في وقوع حادث بنت بية المأساوي مطلع شهر أغسطس الماضي، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، ليقع انفجار كبير، أسفر عن وفاة 23 شخصا، وإصابة العشرات.