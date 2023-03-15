منظمة الهجرة: 80% زيادة في تدفق المهاجرين من ليبيا.. ووقف الصيد أحد الأسباب

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد رئيس المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا لورانس هارت، بوجود زيادة كبيرة في تدفق المهاجرين غير النظاميين من شرق ليبيا إلى إيطاليا، مشيرًا إلى عدد من الأسباب وراء ذلك، من بينها وقف الصيد الذي فرضته الحكومة الليبية العام الماضي، ما أدى إلى زيادة عدد المغادرين.

وقال لورانس هارت، في حوار مع وكالة «نوفا»، إن «99% من الصيادين الليبيين مصريون ووجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل وبدون موارد بين عشية وضحاها. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد أمام مالكي السفن الليبيين فرصة لاستخدام سفنهم، التي اشتراها المهربون أو من أصبحوا المهربين بعد ذلك»، معتبرًا أن ذلك أحد التفسيرات، بالإضافة إلى وجود عوامل أخرى.

ونقلت الوكالة عن بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية، أن «7057 مهاجرًا وصلوا إلى إيطاليا اعتبارًا من 13 مارس، وهو ما يمثل زيادة بنحو 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

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48 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال العام 2022

كما نقلت «نوفا»، عن مصدر ليبي لم تسمه، أن نحو ثلثي الزوارق تغادر الآن من شرق ليبيا، لافتًا إلى أن هذا الطريق يسلكه مهاجرون معظمهم من المصريين والسوريين والبنغال. وتشير إلى أن 48 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا خلال العام 2022، من بينهم 30 ألفًا من طرابلس، و18 ألف من برقة.

وتابع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا: «لقد كانت الهجرة المصرية إلى ليبيا تاريخيًا عديدة ومستمرة في مختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن «هناك شبكة منظمة للغاية تمر من بنغلاديش عبر مطارات محددة، في تركيا وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والعديد من المحاور الدولية التي يجب مراقبتها بعناية».