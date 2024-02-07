شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: الإعمار.. بوابة للتنمية أم مصدر للفساد؟

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، ملف إعادة الإعمار الذي تتنازع على مشروعات إعادة الإعمار في عموما ليبيا، خاصة بالمناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات بشرق البلاد قبل أربعة أشهر.

وأمس الإثنين، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق اعتماد مقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وذلك في ظل حالة الانقسام التي تشهدها البلاد بين حكومتي الدبيبة وحماد بشأن آلية إعادة الإعمار.

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وفي 24 يناير المنقضي، قدّر تقييم دولي مشترك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار. جاء ذلك في تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، نشرته بعثة الأمم المتحدة.

وفتح البرنامج نقاشًا حول هذا الملف مع كل من: الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الدكتور يوسف البخبخي، وأستاذ القانون الخاص بالجامعات الليبية الدكتور راقي المسماري، عضو رابطة أهالي ونازحي درنة في طرابلس أمراجع القزيزي.

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