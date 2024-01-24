تقييم دولي: 1.8 مليار دولار احتياجات إعادة الإعمار جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قدّر تقييم دولي مشترك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر الماضي بنحو 1.8 مليار دولار.

جاء ذلك في تقييم مشترك للبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لأضرار الفيضانات الكارثية في ليبيا، نشرته بعثة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

تأثير الكارثة طال نحو 1.5 مليون شخص

وأوضح التقرير أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص، ما يعادل 22% من سكان ليبيا، يعيشون في المدن الساحلية والداخلية التي كانت الأكثر تضررًا.

ويُقدِّم تقرير «التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في ليبيا» تقييمًا للأضرار والخسائر، وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد الليبي تقريبًا، وذلك باستخدام منهجية راسخة ومتعارف عليها عالميًا.

ويخلص التقرير إلى أن الأثر الأكبر كان على قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي الليبي، وكذلك على قطاعي النقل والمياه.

70 % من تكاليف إعادة الإعمار سيجرى تخصيصها للبنية التحتية

وحسب التقرير، تضرر قطاع الإسكان بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18 ألفا و500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا.

وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيجرى تخصيصها للبنية التحتية، وأن الإسكان سيشكل المكون الأكبر منها. وبالإضافة إلى تحديد احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، يحلل التقييم السريع تكلفةَ الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات والخسائر الاقتصادية التي أعقبتها.

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إجمالي الأضرار والخسائر يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا

وتُقدر الأضرار بنحو 1.03 مليار دولار والخسائر بنحو 0.62 مليار دولار، ويمثل إجمالي الأضرار والخسائر البالغ 1.65 مليار دولار 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.

وأشار التقرير إلى نزوح ما يقرب من 44 ألفًا و800 شخص في البداية، من بينهم 16 ألف طفل. وتدهورت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، كما زاد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة. وكانت الفئات الأكثر احتياجًا، منهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون وكبار السن، هي الأكثر تضررًا.

وتعليقًا على التقرير، قال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: «كان للعاصفة دانيال والفيضانات الكارثية التي أعقبتها تأثير مدمر ومأساوي على الكثير من الأشخاص الذين فقدوا أفراد أسرهم ومنازلهم وسبل كسب عيشهم في ليبيا. ونأمل أن يساهم تقييم الأضرار والاحتياجات في توجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار الشاملة والمنسقة وأن يساعد على بناء مستقبل أكثر قدرة على الصمود للشعب الليبي».

ويغطي التقييم 20 بلدية، مع تحليلٍ متعمقٍ للمدن الخمس الأكثر تضررًا (درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات) التي وقعت فيها 85% من الأضرار والخسائر. كما يشدد على الحاجة الملحة لتركيز جهود التعافي في هذه المناطق.

واستنادًا إلى التجارب الدولية، يقترح التقييم السريع للأضرار والاحتياجات عددًا من العناصر التي يمكن استخدامها في التخطيط الوطني للتغلب على آثار هذه الكارثة واسعة النطاق. كما يؤكد أهمية التعاون والتنسيق الوثيقين بين أصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، وكذلك أهمية مساندة الشركاء الدوليين، من أجل دفع عجلة التعافي المستدام والقادر على الصمود والشامل للجميع في ليبيا.

غانيون تدعو إلى إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار

ومن جانبها، قالت جورجيت غانيون، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا: «الوقت مهم للغاية بالنسبة للمتضررين في شرق ليبيا. وخارطة الطريق التي يقترحها هذا التقرير تقدم مسارًا واضحًا للمضي قدمًا، وهذا المسار يدعم التحرك في الوقت المناسب، بما في ذلك إنشاء منصة وطنية منسقة لإعادة الإعمار».

وفي سياق متصل، قال نيكولا أورلاندو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: «بعد المأساة التي ضربت درنة والمناطق المحيطة بها، شهد العالم الليبيين من جميع أنحاء البلاد يتجمعون لتقديم المساعدة الطارئة لذويهم في مواجهة معاناة لا يمكن تصورها. كما حشد المجتمع الدولي جهوده مستلهمًا هذه التظاهرة والتعاطف».

وقال إن الاتحاد الأوروبي وبلدانه كان على خط المواجهة منذ الساعات الأولى للكارثة، مشيرا إلى أن هذا التقييم السريع يوفر أداة استجابة فنية تتيح استجابة تتسم بالكفاءة والفعالية للمنطقة والسكان المتضررين.