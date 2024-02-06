  • Alwasat News
Atwasat

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 فبراير 2024, 11:30 مساء
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
فرقاطة فرنسية مشاركة في عملية «إيريني»، 20 أكتوبر 2020. (موقع العملية الإلكتروني)
WTV_Frequency

رصدت العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط، والمعروفة باسم «إيريني»، في يناير الماضي 20 سفينة مشبوهة من أصل ألف و356 رحلة، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وفي يناير 2024، قامت «إيريني» المكلفة بتنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة في ليبيا، بالتحقيق مع 553 سفينة تجارية عبر مكالمات لاسلكية من إجمالي 13 ألفًا و159 سفينة، ولم تقم بأي زيارات على متن السفن بموافقة القادة.

«إيريني»: مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطة نفطية
وأفادت «نوفا» بأن العملية تتبعت أيضًا 20 رحلة مشبوهة، من أصل ألف و356 رحلة، وواصلت مراقبة 25 مطارًا ومدرجًا و16 ميناءً ومحطة نفطية.

ومنذ إنشائها قبل ثلاث سنوات، في 31 مارس 2020، كانت تركيا، الدولة الوحيدة التي رفضت الموافقة على صعود السفن المشبوهة وتفتيشها في 11 مناسبة.

وفي ثلاث مناسبات، صادرت «إيريني» شحنات اعتبرت أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وحولت مسار السفن إلى ميناء في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

- الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع مهمة «إيريني» خارج ليبيا
- توكيتو: دور «إيريني» الرادع يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا
- للمرة الـ11.. تركيا ترفض السماح لـ«إيريني» بتفتيش سفنها المتجهة لليبيا

«إيريني» حققت في ألف و356 رحلة جوية «مشبوهة»
بالإضافة إلى ذلك، حققت العملية في ألف و356 رحلة جوية «مشبوهة» و25 مطارًا و16 ميناءً، وقدمت 49 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، يتعلق معظمها بانتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد.

84 توصية لتفتيش السفن المشبوهة
وأصدرت العملية، أخيرًا، من خلال خلية معلومات الجريمة المدمجة، 84 توصية لتفتيش السفن المشبوهة في موانئ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أجهزة الشرطة ذات الصلة، وجرى تنفيذ 67 منها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي» يفتح 208 اعتمادات مستندية خلال أسبوع
«المركزي» يفتح 208 اعتمادات مستندية خلال أسبوع
الملحق العسكري الأميركي لخيري التميمي: ندعم التوحيد العسكري في ليبيا
الملحق العسكري الأميركي لخيري التميمي: ندعم التوحيد العسكري في ...
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد
رابط وطريقة التسجيل.. «المركزي» يطلق منصة حجز العملة ......
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
جيولوجيون يوضحون سبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن...
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
4 آلاف دولار حد أقصى.. «المركزي» ينشر ضوابط شراء النقد ......
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية (الخميس 25 يناير 2024)
تراجع جماعي للعملات الدولية مقابل الدينار الليبي بالسوق ......
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية
بعد إعلان المركزي.. تراجع كبير في أسعار العملات الدولية ......
المزيد
فرنسا تجدد الاستعداد لدعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
فرنسا تجدد الاستعداد لدعم المفوضية العليا للانتخابات في ......
امتثالا لقرار الدبيبة: «الردع» يسحب عناصره ومكتبه من مطار معيتيقة وميناء طرابلس
امتثالا لقرار الدبيبة: «الردع» يسحب عناصره ومكتبه من مطار ......
بالصور: الحداد يشارك في افتتاح معرض الدفاع العالمي بالسعودية
بالصور: الحداد يشارك في افتتاح معرض الدفاع العالمي بالسعودية...
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي في بنغازي
موقع كندي: تدهور صحة فتحي البعجة المحتجز لدى الأمن الداخلي ......
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية
الكوني يؤكد ضرورة الاستمرار في معركة التوعية...
المزيد