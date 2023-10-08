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الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع مهمة «إيريني» خارج ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 11:08 مساء
الاتحاد الأوروبي يخطط لتوسيع مهمة «إيريني» خارج ليبيا
فرقاطة فرنسية مشاركة في عملية إيريني، 20 أكتوبر 2020، (موقع العملية الإلكتروني)
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كشف الاتحاد الأوروبي عن خططه لتوسيع مهمة «إيريني» البحرية، خارج ليبيا، وذلك خلال قمة غير رسمية عُقدت قبل يومين في بروكسل.

وقدَّم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصورات الهيئة الأوروبية لمكافحة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث كشف عن تفكير في «استخدام قدرات مهمة (إيريني) البحرية للسيطرة على تهريب البشر، ولكن لهذا نحتاج إلى موافقة تونس» للعمل في مياهها الإقليمية؛ لأن العملية جرى تصميمها من أجل ليبيا، وفق تعبيره كما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

- تغيير قائد القوة البحرية لعملية «إيريني» الأوروبية بشأن ليبيا

وأضاف «هناك خطة عمل من 10 نقاط بالنسبة لي، هناك مهمة محددة، وهي استخدام قدرات سياسة الأمن والدفاع المشتركة والبحرية والبرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع استخدامهم كأسلحة».

يذكر أن عملية «إيريني» جرى إنشاؤها عام 2020 وتضطلع بمهام مراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا وتهريب النفط منها وتوثيق الانتهاكات ورفعها للجنة أممية. وتُعنى طواقم «إيريني» بالعمل بالتعاون مع قوات حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» لضبط الهجرة غير النظامية وكذلك بتدريب قوات خفر السواحل الليبية.

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