  • Alwasat News
Atwasat

تغيير قائد القوة البحرية لعملية «إيريني» الأوروبية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 أكتوبر 2023, 08:58 مساء
تغيير قائد القوة البحرية لعملية «إيريني» الأوروبية بشأن ليبيا
جانب من مناورة تدريبية نفذتها العملية «إيريني» لمراقبة قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بالبحر المتوسط (صفحة قيادة العملية على فيسبوك)
alwasat radio

تسلم العميد كوستانتينوس باكالاكوس، من البحرية اليونانية، مهام القائد البحري لعملية «إيريني»، خلفًا للإيطالي فالنتينو رينالدي، وذلك بحضور الأميرال الإيطالي ستيفانو توركيتو، قائد العملية الأوروبية.

أقيمت مراسم التسليم في ميناء مدينة نابولي الإيطالية، أمس الأحد، على متن سفينة سان جوستو الإيطالية، بحسب موقع «ديكود 39» الإيطالي.

مهام القائد البحري لعملية «إيريني»
القائد البحري لعملية «إيريني» يتولى دورًا متناوبًا كل ستة أشهر بين إيطاليا واليونان؛ حيث تلعب البلدان دورًا حاسمًا في العملية، التي تعتبر مركزية ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي، بحسب الموقع الإيطالي.

- «إيريني» تجري مناورة تدريبية بالبحر المتوسط
- «إيريني» تعلن تعيين قائد جديد للسفينة «إتش إس إيجه»

ويكمن دور القائد في أن يكون مسؤولاً عن جميع الموارد الجوية والبحرية في منطقة العمليات في وسط البحر المتوسط، فضلاً عن الهياكل التشغيلية واللوجستية على أرض «إيريني».

وباكالاكوس سيدير مهامه بدعم من طاقم متعدد الجنسيات، من الفرقاطة اليونانية «إيجان»، والتي ستنضم إليها الفرقاطة الإيطالية «جريكالي».

وجرى إطلاق عملية «إيريني» في 31 مارس 2020، وهي مساهمة مهمة للاتحاد الأوروبي في تحقيق الأمن والسلام في ليبيا، ودعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر إرسال الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى ليبيا في البحر المتوسط.

كما أن العملية مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية لمجلس الأمن، والمساعدة في مكافحة صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا والاتجار بالبشر في المنطقة. وأصدرت العملية حتى الآن 42 تقريرًا خاصًا للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا.

عمليات «إيريني» البحرية
وقامت «إيريني» بعمليات تفتيش وزيارات على العديد من السفن التجارية، وساهمت في استقرار المجتمع البحري الدولي في وسط البحر المتوسط وفي السلامة البحرية في منطقة حساسة من الحوض.

وجرى مصادرة نحو 150 مركبة مخصصة للاستخدام العسكري في مناسبتين، أُرسلت في انتهاك للحظر المفروض بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لعام 2011.

وحركة المراقبة مهمة؛ حيث لا تزال الديناميكيات الداخلية في ليبيا تفتقر إلى الاستقرار، ومع وجود خطر حدوث عواقب عنيفة، فمع زيادة عدد الأسلحة في المنطقة تزداد رغبة الجهات الفاعلة الداخلية في حل الأزمة بالقوة.

كانت رئيسة اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي، السفيرة دلفين برونك، زارت موظفي إيريني في خليج نابولي. وأعربت برونك عن الإعجاب بعمل الفريق، مشيرة إلى أنها علامة على مدى التقدير الكبير لنشاط العملية في بروكسل.

إيطاليا تؤكد التزامها المستمر تجاه عملية «إيريني»
من جهته، شدد وكيل وزارة الدفاع الإيطالي، ماتيو بيريجو دي كريمناجو، على التزام إيطاليا المستمر بالعملية، وتوفير جزء كبير من الأصول الجوية والبحرية، والقواعد التشغيلية واللوجستية على الأراضي الوطنية.

وقال إن البوصلة الاستراتيجية أكدت أنها أداة لا غنى عنها لتحديد محيط الثقافة الاستراتيجية المشتركة، والاتجاهات السياسية لإعطاء مضمون للدور المستحق للاتحاد الأوروبي كممثل عالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي

تداعيات ما بعد «العاصفة دانيال» في حوارية علمية بصالون العقاد الثقافي
مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة

مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة
«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا

«ذا غارديان»: التمويل الأوروبي لإعمار درنة يعتمد على التنسيق بين شرق وغرب ليبيا
«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها

«تايلن بيغز» أصغر مؤثرة موضة.. برعاية أهلها
شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي

شاهد.. جلسة مجلس النواب في بنغازي
علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي

علاج جيني ينجح في إصلاح الإصابات البالغة بالنخاع الشوكي
معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟

معاداة الاستعمار، أم معاداة الحضارة؟
«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم
نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)

نداء شهداء درنة... لكل ليبيا (حتحات على ما فات)
دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال

دراسة: تناول الأم المياه الغازية يسبب التوحد لدى الأطفال
وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون يلحق الخسارة الأولى بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف

إقليم ناغورني قره باغ بات شبه خالٍ من سكّانه الأرمن بعد فرار الآلاف
«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

«تقرير الخبراء»: 3 تحديات تعرقل انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية بالأسلحة

«تقرير الخبراء»: عناصر من «القيادة العامة» مدت قوات «الدعم السريع» السودانية ...
«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق

«تقرير الخبراء»: عائلة حفتر دشنت خطة للسيطرة على الجيش ومناحي الحياة في الشرق
«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش

«تقرير الخبراء»: صعود صدام يعكس كيفية تعزيز عائلة حفتر قبضتها على الجيش
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها تتربح من الاتجار بالبشر

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة في ليبيا تنتهك القوانين الإنسانية.. وبعضها ...
«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها الاقتصادية

«تقرير الخبراء»: المجموعات المسلحة استغلت الوضع الراهن في ليبيا لزيادة مصالحها ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تغيير قائد القوة البحرية لعملية «إيريني» الأوروبية بشأن ليبيا
تغيير قائد القوة البحرية لعملية «إيريني» الأوروبية بشأن ليبيا
حكومة حماد: صرف التعويضات للمتضررين سيكون بالتنسيق مع القيادة العامة
حكومة حماد: صرف التعويضات للمتضررين سيكون بالتنسيق مع القيادة ...
حكومة حماد تبحث مع شركة صينية توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر
حكومة حماد تبحث مع شركة صينية توطين الطاقة الشمسية بالجبل الأخضر
الليلة في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا
الليلة في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة الليبية ...
الفرق الطبية الميدانية تتمركز حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي
الفرق الطبية الميدانية تتمركز حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. والدولة تجاهلت التحذيرات
صاحب إنذار «انهيار» السدين في درنة: فقدت أفرادا من عائلتي.. ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
شاهد.. أطلال سد درنة بعد العاصفة «دانيال»
شاهد.. أطلال سد درنة بعد العاصفة «دانيال»...
المزيد
بحضور تركي.. حفتر يفتتح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي (صور)
بحضور تركي.. حفتر يفتتح معرض «ليبيا بيلد» بمطار بنينا الدولي......
بالصور.. تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري
بالصور.. تضرر منازل جراء الأمطار في أوباري...
مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية ويتجاهل الإشارة لإصدار قانوني الانتخابات
مجلس الدولة يعقد جلسة رسمية ويتجاهل الإشارة لإصدار قانوني ......
الفرق الطبية الميدانية تتمركز حول مسارات الأودية بالجنوب الغربي
الفرق الطبية الميدانية تتمركز حول مسارات الأودية بالجنوب ......
الليلة في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة الليبية ببلجيكا
الليلة في برنامج «فلوسنا»: حقيقة التسريب المنسوب للسفيرة ......
المزيد