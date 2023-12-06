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توكيتو: دور «إيريني» الرادع يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 05:16 مساء
توكيتو: دور «إيريني» الرادع يدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا
قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط المعروفة «إيريني» الأدميرال ستيفانو توكيتو. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر المتوسط المعروفة «إيريني» الأدميرال ستيفانو توكيتو أن عمل المهمة العسكرية «فعال بالتأكيد لأنه يدعم عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال إعاقة تعزيز القدرات الحربية للأطراف المعنية بالصراع، وبالتالي العمل كرادع لها»، مشيرًا إلى أن «العملية سوف يكون لها دور ذو أهمية أساسية أيضًا على المدى المتوسط» حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وفي حين رأى توكيتو أن «توقعات مؤتمري برلين بشأن ليبيا لم تتحقق بعد بشكل كامل»، إلا أنه عد «عدم تجدد الصراع في ليبيا نجاحًا في حد ذاته والاتجاه طويل المدى في رأيي»، مردفًا «هذا أمر إيجابي لأوروبا وللشعب الليبي»، وذلك عشية مؤتمر «ظلال المتوسط» الذي ينطلق اليوم في روما. وقال قائد «إيريني» إن «النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي لا يهدف فقط إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، ولكن أيضًا في المنطقة بأكملها جنبًا إلى جنب مع الهيئات الدولية والأوروبية الأخرى».

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«إيريني» وحظر الأسلحة على ليبيا
وبدأت عملية «إيريني» وتعني السلام باللغة اليونانية رسميًا في 31 مارس 2020، بهدف دعم وقف إطلاق النار في ليبيا وخاصة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. وينص تطبيق الحظر على إمكانية تفتيش الوحدات التجارية في أعالي البحار في حالة وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكنهم نقل الأسلحة أو المواد الحربية التي في حالة العثور عليها يمكن أيضًا الاستيلاء عليها عن طريق تحويل السفينة التجارية المعنية إلى ميناء أوروبي.

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