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منظمة إسبانية تنقذ 117 مهاجرًا انطلقوا من ميناء صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 18 يونيو 2023, 10:04 صباحا
منظمة إسبانية تنقذ 117 مهاجرًا انطلقوا من ميناء صبراتة
مهاجرون غير شرعيين على متن سفينة تابعة لـ«أوبن آرمز» بعد إنقاذهم (رويترز)
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أعلنت منظمة «أوبن آرمز» الإسبانية للإغاثة إنقاذ 117 مهاجرًا، أمس السبت، كانوا على متن قارب خشبي متهالك قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت المنظمة، كما أوردت وكالة «رويترز»، أن المهاجرين كانوا على متن قارب خشبي انطلق من ميناء صبراتة خلال الليل، في حلقة جديدة من محاولات العبور المميتة في البحر المتوسط.

وأوضحت، في بيان، أن من بين المهاجرين 25 سيدة وطفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، لافتة إلى أن غالبية المهاجرين من السودان وليبيا وإريتريا.

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ولفتت «أوبن آرمز» إلى أن عملية الإنقاذ تمت في المياه الدولية على مسافة 30 كم من سواحل ليبيا، مضيفة أن المهاجرين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة على متن سفينة تابعة للمنظمة.

وقد سلطت مأساة غرق قارب للمهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل اليونان، بعد انطلاقه من مدينة طبرق، مما أسفر عن مقتل 78 شخصًا وفقدان عشرات آخرين، الضوء من جديد على معاناة عشرات آلاف المهاجرين الذي يحاولون عبور البحر المتوسط، فرًا من الفقر والصراع في الشرق الأوسط وأفريقيا.

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