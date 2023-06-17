  • Alwasat News
Atwasat

المفوضية الأوروبية تنفي التعاون مع مهربي البشر في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 17 يونيو 2023, 12:25 مساء
المفوضية الأوروبية تنفي التعاون مع مهربي البشر في ليبيا
قارب يقل مهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط (الإنترنت)
alwasat radio

نفت المفوضية الأوروبية مساعدتها شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا، وذلك ردًا على اتهامات وُجهت إليها في أعقاب انقلاب مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل اليونان، بعد انطلاقه من طبرق، مما أسفر عن مقتل العشرات.

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، إريك مارمر، في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة: «لا نقدم أي مساعدة لمهربي المهاجرين في ليبيا. نحن نحارب شبكات التهريب»، كما نقل موقع «إي يو أوبزرفر».

تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي يكثف فيه الاتحاد الأوروبي التعاون والتنسيق مع السلطات الليبية، لمكافحة المهربين وشبكات تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان

تمديد مهلة «يوبام»
في سياق متصل، يتزايد الضغط داخل «الأوروبي»، حسبما كشفت وثائق داخلية اطلع عليها موقع «إي يو أوبزرفر»، لتمديد التفويض الممنوح لمهمة «يوبام» العاملة في ليبيا لمراقبة الحدود عامين إضافيين.

ويشمل ذلك تعزيز قدرات السلطات الليبية ذات الصلة، والوكالات المعنية بإدارة الحدود الليبية.

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

اتهامات أممية بمساعدة شبكات التهريب
تأتي تصريحات الناطق باسم المفوضية الأوروبية على الرغم من تقرير خاص للأمم المتحدة، صدر بداية هذا العام، اتهم «مسؤولين رفيعي المستوى في خفر السواحل الليبي، ومسؤولي مكافحة الهجرة غير الشرعية» بالتعاون مع مهربي المهاجرين.

التقرير الأممي نفسه لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا دعما ماليا وتقنيا ولوجستيا، بشكل مباشر وغير مباشر، لخفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم استخدامه في إطار اعتراض وتوقيف المهاجرين.

كما وثق التقرير جرائم ضد الإنسانية تورطت بها على الأرجح «عناصر من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومسؤولون ليبيون»، لم يسمهم التقرير.

في وقت سابق من العام الجاري، سلم مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفييه فارهيلي، سفن الدورية إلى خفر السواحل الليبي، معلنا حزمة بـ800 مليون يورو، لوقف الهجرة عبر شمال أفريقيا.

وتتضمن خطة عمل المفوضية الأوروبية بشأن وسط البحر الأبيض المتوسط، التي تم إعلانها نوفمبر الماضي، منع المهاجرين من الفرار من تونس ومصر وليبيا.

الحرب على شبكات التهريب
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية العام 2015 الحرب على شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا وشمال أفريقيا.

وبعد مرور سبعة أعوام تقريبًا، تطالب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة بتصرف عاجل وحازم، لمنع مزيد من الوفيات في البحر المتوسط.

وقال فيديريكو صودا، من المنظمة الدولية للهجرة، في تصريحات سابقة: «من الواضح أن النهج الحالي للبحر الأبيض المتوسط غير عملي. عام بعد عام، لا يزال هو أخطر طريق للهجرة في العالم مع أعلى معدل وفيات».

ووثقت المنظمة الدولية للهجرة 441 وفاة مهاجر وسط البحر الأبيض المتوسط في الربع الأول من العام 2023، وهو الربع الأول الأكثر دموية على الإطلاق منذ العام 2017.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع

3 مشروبات طبيعية لتخفيف آلام الصداع
إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة

إدريس بن الطيب.. شاعر سكنته القصيدة وسحرته الكتابة
شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي

شي لـ«بيل غيتس»: الصين وضعت آمالها دائمًا في الشعب الأميركي
شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟

شاهد في برنامج «فلوسنا»: هل وصل عدد الليبيين إلى 8.7 مليون نسمة؟
في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها

في العدد 395: «جدل بوزنيقة» ينتظر الحسم.. والمرأة الليبية تدافع عن حريتها
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني

حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي

«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا

مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان

بيلينغهام يقرر ارتداء القميص رقم «5» مع ريال مدريد تكريما لزيدان
ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا
«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حماد يرحب بمخرجات «6+6»: سوف تنهي الخلافات والانقسامات الليبية
حماد يرحب بمخرجات «6+6»: سوف تنهي الخلافات والانقسامات الليبية
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (17 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت (17 يونيو ...
المفوضية الأوروبية تنفي التعاون مع مهربي البشر في ليبيا
المفوضية الأوروبية تنفي التعاون مع مهربي البشر في ليبيا
بالصور.. مُخطط عام وتوسعات لحاضرة بنغازي
بالصور.. مُخطط عام وتوسعات لحاضرة بنغازي
العثور على جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة
العثور على جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية
الخطوط الليبية تعلن أسعارًا مخفضة لرحلاتها إلى 5 وجهات دولية...
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا حدث؟
طبيبة ليبية تلبي نداء الواجب على متن رحلة «الأفريقية».. ماذا......
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي
مجلة لـ«أفريكوم»: «فريقان» في ليبيا يدعمان حميدتي...
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري بميناء طرابلس
افتتاح فصل دراسي نموذجي لتوطين التدريب في المجال البحري ......
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا
طبيب ليبي زائر يجري 30 جراحة تركيب مفصل مجانا...
المزيد
سيناتور وصف استمراره بـ«المضحك».. مشروع قانون أميركي لإبطال «الطوارئ» في ليبيا
سيناتور وصف استمراره بـ«المضحك».. مشروع قانون أميركي لإبطال ......
جريدة يونانية: دعوات إلى «يوروبول» للمساعدة في تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في ليبيا
جريدة يونانية: دعوات إلى «يوروبول» للمساعدة في تفكيك شبكة ......
ديوان المحاسبة يشارك في ورشة عمل رقابية بهولندا
ديوان المحاسبة يشارك في ورشة عمل رقابية بهولندا...
العثور على جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة
العثور على جثة مهاجر غير شرعي على ساحل توكرة...
بالصور.. مُخطط عام وتوسعات لحاضرة بنغازي
بالصور.. مُخطط عام وتوسعات لحاضرة بنغازي...
المزيد