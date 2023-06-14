أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

لقي 59 شخصا على الأقل حتفهم، الأربعاء، بعد غرق زورق يقل عشرات المهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان، بعد أن أبحر من ليبيا باتجاه إيطاليا، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن خفر السواحل.

أفيد سابقا بمقتل 32 شخصا، بينما جرى إنقاذ نحو 100 شخص آخرين عبر عملية إنقاذ في المياه الدولية شهدت تعقيدات بسبب الرياح العاتية، وفق وكالة «فرانس برس».

وذكر بيان لخفر السواحل: «منذ الصباح الباكر، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوبونيز بعدما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين». ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

وبالإضافة إلى زوارق دورية شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وستة قوارب كانت تبحر في المنطقة، بينما كانت تهب في المنطقة رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة.

قارب المهاجرين أبحر من ليبيا

أشارت معلومات أولية، أوردتها السلطات، إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا، متجها إلى إيطاليا.

تقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا أو أفريقيا أو الشرق الأوسط ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وقد سُجل عدد من حوادث الغرق أغلبها في بحر إيجة الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيرا ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين بـ«شكل غير قانوني».

إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضًا العبور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب بيلوبونيز أو جزيرة كريت.