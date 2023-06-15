  • Alwasat News
Atwasat

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 08:22 مساء
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
انقلاب قارب في البحر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية، ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، أسفر عن مصرع المئات، وفق ما أفاد مصدر في أحد الموانئ وكالة «فرانس برس».

وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع 78 شخصًا على الأقل، وفق حصيلة رسمية.

- أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان

ولقي المهاجرون حتفهم في غرق قارب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان خلال ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفقًا لآخر حصيلة أصدرها خفر السواحل، الأربعاء.

وانقلب الزورق الذي أبحر من ليبيا متجهًا إلى إيطاليا وعلى متنه «مئات» المهاجرين، على بعد 47 ميلًا بحريًا من السواحل اليونانية في المياه الدولية، وجرى إنقاذ 104 أشخاص، بينهم أربعة نُقلوا إلى المستشفى في بلدة كالاماتا جنوب بيلوبونيز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الأسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»

عادل الأوجلي: اتحاد الكرة لن يغادر المشهد وسنلجأ لـ«فيفا»
المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يتوجه إلى بتسوانا لاستكمال مسيرته بتصفيات كأس الأمم الأفريقية
المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا

المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا

ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
هيئة الرصد الإعلامي: برامج تلفزيونية تحرّض على مكوّن ثقافي ليبي

هيئة الرصد الإعلامي: برامج تلفزيونية تحرّض على مكوّن ثقافي ليبي
«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب

«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب
حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»

حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة

فوز الأهلي بنغازي والمروج على الاتحاد والمدينة بالدور الثماني لكرة السلة
إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا

إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي

الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة

بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: منع بناء السفارة الروسية الجديدة في كانبيرا ناجم عن «الروسوفوبيا»
الكرملين: منع بناء السفارة الروسية الجديدة في كانبيرا ناجم عن ...
روسيا تعلن تنظيم انتخابات في 4 مناطق أوكرانية
روسيا تعلن تنظيم انتخابات في 4 مناطق أوكرانية
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا الأوكرانية
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور محطة زابوريجيا الأوكرانية
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
اليابان: سقوط صاروخين كوريين شماليين في منطقتنا البحرية الخالصة
اليابان: سقوط صاروخين كوريين شماليين في منطقتنا البحرية الخالصة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية
أول تعليق من كيليتشدار أوغلو بعد انتهاء الانتخابات التركية...
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية...
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد فرز أكثر من 60% من الأصوات
الأناضول: إردوغان حصل على 55.26% وكيليتشدار أوغلو 44.74% بعد......
المزيد
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي
«سي إن إن»: وكالات حكومية أميركية تعرضت لهجوم إلكتروني عالمي...
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا «خطير» ولكن في طور الاستقرار
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا ......
اليابان: سقوط صاروخين كوريين شماليين في منطقتنا البحرية الخالصة
اليابان: سقوط صاروخين كوريين شماليين في منطقتنا البحرية ......
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا...
المزيد