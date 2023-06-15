توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

أوقف تسعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية، ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، أسفر عن مصرع المئات، وفق ما أفاد مصدر في أحد الموانئ وكالة «فرانس برس».

وبين هؤلاء قبطان المركب المتهالك الذي ناء بركابه وانقلب قبل أن يغرق، مما أدى إلى مصرع 78 شخصًا على الأقل، وفق حصيلة رسمية.

- أبحر من ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى زورق المهاجرين المنكوب قبالة اليونان

ولقي المهاجرون حتفهم في غرق قارب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان خلال ليل الثلاثاء- الأربعاء، وفقًا لآخر حصيلة أصدرها خفر السواحل، الأربعاء.

وانقلب الزورق الذي أبحر من ليبيا متجهًا إلى إيطاليا وعلى متنه «مئات» المهاجرين، على بعد 47 ميلًا بحريًا من السواحل اليونانية في المياه الدولية، وجرى إنقاذ 104 أشخاص، بينهم أربعة نُقلوا إلى المستشفى في بلدة كالاماتا جنوب بيلوبونيز.