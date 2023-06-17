جريدة يونانية: دعوات إلى «يوروبول» للمساعدة في تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفادت جريدة «إيكاثيميريني» اليونانية بأن وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) تلقت طلبات، للمساعدة في تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين تعمل في ليبيا، ومسؤولة عن إطلاق القارب الذي غرق قبالة سواحل بيلوبونيز، جنوب اليونان، وكان يقل مهاجرين غير شرعيين.

ونقلت الجريدة عن مصادر، لم تسمها، اليوم السبت، أن شبكة التهريب نفسها مسؤولة عن إطلاق أكثر من 18 مركبا للهجرة غير الشرعية من سواحل ليبيا صوب إيطاليا خلال الشهرين الماضيين.

وأوضحت أن المصريين التسعة الذين جرى اعتقالهم منذ أيام قليلة بتهمة تهريب البشر لعبوا دورًا رئيسيًا في تلك الشبكة.

توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان

وقال مسؤولون من خفر السواحل اليوناني إن أحد المشتبه فيهم معروف بكونه «الذراع اليمنى» لقائد المركب المتهالك، وآخر وُصف بأنه «ميكانيكي» ساعد في إصلاح محرك القارب.

كما كشفت المصادر نفسها أن أحد المشتبه فيهم هدد ركاب المركب المتهالك، الذين عارضوا إكمال الرحلة إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون التسعة أمام القضاء في مدينة كالاماتا، جنوب اليونان، الإثنين المقبل، بتهم: تشكيل تنظيم إجرامي، والتسبب في غرق المركب، والتواطؤ في تهريب البشر.