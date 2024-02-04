حكومة حماد: إغلاق موقت لمياه النهر الصناعي عن زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الإغلاق الموقت لمياه النهر الصناعي عن مدينة زليتن في ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.

وقالت الحكومة في بيان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إن الإجراء هدفه القيام بالاختبارات لمعرفة أسباب ظاهرة ارتفاع نسب المياه الجوفية.

الإغلاق هدفه إجراء اختبارات حول ظاهرة المياه الجوفية

وأشارت إلى أن القرار اتخذ في ظل إعلان حالة الطوارئ بمدينة زليتن، وبعد مخاطبة وزير الموارد المائية في الحكومة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهار الصناعي.

وأوضحت أن جهاز النهر سيشرع في عملية إغلاق موقت عن خطوط التغذية من منظومة النهر إلى زليتن لإجراء عمليات الاختبار الأولية لمعرفة أسباب الظاهرة.

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وأضاف البيان: «نطمأن المواطنين بان عملية الإغلاق ستكون بشكل جزئي على الخطوط الفرعية وستسمر لبضعة يام فقط حتى انتهاء الخبراء والمختصين المكلفة من مدراسة الوضع بالمناطق المتضررة بالمدينة والوقوف على مسببات الظاهرة وحلها».