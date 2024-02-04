«مكافحة الأمراض» يحذر من استعمال المياه الجوفية المعبأة داخل زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهالي زليتن من استعمال المياه الجوفية كالآبار أو المياه المعبأة في القنينات من داخل المدينة، نظرًا لتلوثها، ناصحًا بتناول المياه المعبأة في القنينات من خارج المدينة.

وقدم المركز مجموعة من النصائح للمواطنين، عبر صفحته على «فيسبوك»، من بينها الحرص على غلي المياه قبل الاستعمال لمدة لا تقل عن دقيقة أو اتباع الطرق العلمية المعتمدة لتنقية المياه، ناصحًا بتجنب لسعات البعوض لاحتمالية أن تكون ناقلة للأمراض.

مكافحة الأمراض ينصح بتجنب الخضار والفواكه من المناطق الزراعية المتضررة

كما دعا المركز إلى تجنب استخدام الخضار والفواكه من المناطق الزراعية المتضررة بالمدينة والعمل على تأمين بدائل من المناطق غير المتضررة لتجنب انتشار الأمراض.

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وشارك مدير المركز الدكتور حيدر السائح في الاجتماع الذي عُقد داخل المجمع الإداري بزليتن، لمتابعة الأوضاع الصحية والوقوف على المستجدات في المدينة زليتن.

حضر اللقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي وعميد البلدية وبعض المسؤولين من مختلف القطاعات بمدينة زليتن.

السائح: الوضع الوبائي بزليتن مطمئن وتحت السيطرة

وأكد السائح، خلال كلمته، أهمية توحيد الجهود والعمل على معالجة الصعوبات لتسهيل مهام العمل لكل الفرق داخل المناطق المتضررة، منوهًا بأن الوضع الوبائي بالمنطقة مطمئن وتحت السيطرة، وأن جميع التحاليل التي أجريت على الحشرات بالمنطقة سليمة، ولا تحمل أي ميكروبات ضارة.

ودعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى عدم القلق والخوف، وعدم تهويل الأزمة واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية للدولة، لتلافي نشر الذعر والخوف بين أهالي المنطقة.

كما أشار إلى حزمة الإجراءات الاحترازية والاستباقية لاحتواء أي خطر من الأمراض التي قد تظهر في مثل هذه الظروف.

محطة لتحلية المياه بسعة 72 ألف لتر إلى زليتن

وقدم المركز محطة لتحلية المياه بسعة 72 ألف لتر في اليوم للبلدية كحل بديل للمياه الجوفية إلى حين انتهاء الأزمة.

زيارة مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور حيدر السائح لمدينة زليتن، السبت 3 يناير 2024 (صفحة المركز على فيسبوك)

جانب من اجتماع عقد في مدينة زليتن، السبت 3 يناير 2024 (صفحة المركز على فيسبوك)