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الناطق باسم بلدي زليتن لـ«بوابة الوسط»: حل أزمة المياه الجوفية قد يستغرق 3 شهور

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي السبت 03 فبراير 2024, 04:35 مساء
الناطق باسم بلدي زليتن لـ«بوابة الوسط»: حل أزمة المياه الجوفية قد يستغرق 3 شهور
صورة تظهر ارتفاع مستوى المياه الجوفية في زليتن (الإنترنت)
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قال الناطق باسم المجلس البلدي زليتن إسماعيل الجوصمي إن الفريق الاستشاري الإنجليزي قدم دراسة كاملة حول أسباب وحلول أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، موضحا أن الحل قد يستغرق بين شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأشار الجوصمي في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، إلى تقديم الدراسة إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مضيفا أن الحلول المبدئية ستبدأ خلال اليومين المقبلين.

الوفد الاستشاري: حل أزمة المياه الجوفية سيكون جذريًا
وأوضح أن الفريق الإنجليزي وجه رسائل طمأنة بأنه لن تكون هناك مخاطر على المدينة خلال فترة الدراسة، وأن الحل سيكون جذريا، مشيراً إلى أن الفريق الاستشاري المحلي التابع للمؤسسة الوطنية للنفط سيباشر العمل فوراً من أجل الحل.

وأضاف الناطق باسم المجلس البلدي أن الفريق الاستشاري الإنجليزي توجه اليوم السبت إلى طرابلس لعقد اجتماع هناك، موضحا أن أعضاء المجلس البلدي في اجتماع طارئ مع وزير الحكم المحلي والمجلس الأعلى للدولة تمهيدا لصرف ميزانية طارئة للبلدية.

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وأشار الجوصمي إلى أن عدد العائلات النازحة ارتفع إلى 20 عائلة، جرى توفير سكن لهم، فيما بدأت لجنة الحصر للأسر المتضررة ورصدت نحو 12 مبنى متضررا فقط بشكل مبدئي، فيما لا يزال العمل قائما.

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