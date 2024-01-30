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عقيلة يوجه بإجراءات عاجلة لحماية مواطني زليتن من أخطار المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 يناير 2024, 07:13 مساء
عقيلة يوجه بإجراءات عاجلة لحماية مواطني زليتن من أخطار المياه الجوفية
لقاء عقيلة وأسامة حماد في بنغازي، الثلاثاء 30 يناير 2024. (مجلس النواب)
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وجَّه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رئيس الحكومة المكلفة من المجلس أسامة حماد بضرورة إيجاد الحلول اللازمة لارتفاع منسوب المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار المياه الجوفية وتوفير جميع الاحتياجات، وفق المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

والتقى عقيلة في مكتبه بمقر مجلس النواب في بنغازي مع حماد، اليوم الثلاثاء، للاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة والتدابير المتبعة من قبل الحكومة حيال أزمة ارتفاع منسوب المياه في بلدية زليتن.

وأكد حماد لرئيس مجلس النواب أن حكومته اتخذت عددًا من الإجراءات الفورية التي ستُسهم في حل الأزمة بالمدينة.

- حكومة حماد تعلن حالة الطوارئ القصوى في زليتن

إعلان الطوارئ في زليتن
وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في وقت سابق اليوم حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وتوفير كل الاحتياجات للبلدية من أجل مواجهة الأزمة.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه الخطوة جاءت بتوجيهات من قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، الذي طالب بضرورة الاستجابة السريعة لما يحدث في مدينة زليتن من طفح المياه الجوفية، وما يصاحبها من خطر على حياة المواطنين بالمدينة.

وفي وقت سابق، طالبت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الحكومة وجميع جهات الاختصاص بالتدخل العاجل، لمعالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

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