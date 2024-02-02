الوفد الاستشاري في زليتن: تأخر علاج أزمة المياه الجوفية يعني تعقدها وزيادة التكلفة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية زليتن، اليوم الجمعة، قيام وفد إنجليزي استشاري بزيارة البلدية، لمناقشة مشكلة ارتفاع منسوب مياه الجوفية في المدينة، مضيفة أن اللجنة الاستشارية المشكلة من البلدية وجهاز الإسكان والمرافق عرضت الدراسات الأولى حول الأزمة.

وقال أحد أعضاء الوفد إن الشركة لها أعمال عديدة لحل مشكلة المياه الجوفية في دول عربية وأفريقية وأوروبية مثل هولندا. وشدد على ضرورة علاج المشكلة في البداية، لأن التأخر يعني صعوبة الأمر وزيادة التكلفة، مؤكدا أهمية جمع البيانات لتكوين صورة كاملة من أجل وضع حل أمثل بتكلفة مناسبة، مع ضرورة ألا تتكرر المشكلة مستقبلا.

وأكدت البلدية سحب عينات من المياه الجوفية لتحليلها، وذلك من جنوب الطريق الساحلي إلى الشمال (عند البحر).

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تحذير من إعلان زليتن منطقة منكوبة

قبل ذلك، قال مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي لزليتن، إسماعيل الجوصمي، إن ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالبلدية أدى إلى نزوح 17 عائلة، مشيرا إلى تركز تلك الظاهرة في منطقتي الجمعة والسبعة، ومناطق أخرى قريبة.

وأوضح الجوصمي، في تصريح إلى برنامج «هنا ليبيا» المذاع على قناة «الوسط» (WTV)، أن لجنة الأزمات والطوارئ بالبلدية كلفت فريقا بحصر الأضرار عبر زيارات مدنية، داعيا حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى التحرك بسرعة، لدعم البلدية وإعلانها «منطقة منكوبة».

جانب من زيارة الوفد الاستشاري الإنجليزي لبلدية زليتن، 2 فبراير 2024 (صورة من فيديو: بلدية زليتن)

جانب من اجتماع مسؤولين ببلدية زليتن مع الوفد الاستشاري الإنجليزي، 2 فبراير 2024 (صورة من فيديو: بلدية زليتن)

جانب من اجتماع مسؤولين ببلدية زليتن مع الوفد الاستشاري الإنجليزي، 2 فبراير 2024 (صورة من فيديو: بلدية زليتن)