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شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة عسكرية.. حراك وطني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 فبراير 2024, 11:07 مساء
شاهد الحلقة الـ14 من «مئوية ليبيا»: هزيمة إيطاليا.. إدارة عسكرية.. حراك وطني
غلاف الحلقة الرابعة عشرة من السلسلة الوثائقية «مئوية ليبيا». (بوابة الوسط)
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أذاعت قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم السبت، الحلقة الرابعة عشرة من السلسلة الوثائقية «مئوية ليبيا»، بعنوان «هزيمة إيطاليا.. إدارة عسكرية.. حراك وطني».

وتسلط «مئوية ليبيا» الضوء على التحولات التي شهدتها البلاد خلال الفترة من 1911 إلى 2011، وتتكون السلسلة من ثلاثة أجزاء. وبدأت قناة «الوسط» إذاعة الحلقات في 11 ديسمبر الماضي مع الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

الحلقات السابقة
- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا.. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف.. وحدة المقاومة الوطنية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
- «مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
- «مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
- «مئوية ليبيا» الحلقة (11):  استيطان وتغيير هوية وحرب
الحلقة 12 من «مئوية ليبيا» على قناة الوسط: «موسوليني في ليبيا»
- شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

وترصد السلسلة التجربة الليبية في مجرياتها المتعددة من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال حتى لحظة ثورة السابع عشر من فبراير 2011، مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى.

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