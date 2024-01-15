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«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 01:08 مساء

الحلقة السابعة من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: حرب عند الحدود ثم مفاوضات

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.

- «مئوية ليبيا» الحلقة (1-2): ليبيا العثمانية
- «مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
- «مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
- «مئوية ليبيا» الحلقة (5): إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
- «مئوية ليبيا» الحلقة (6): أحمد الشريف .. وحدة المقاومة الوطنية

 

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