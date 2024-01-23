«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

القاهرة - بوابة الوسط

الحلقة العاشرة من وثائقي «مئوية ليبيا» لقناة الوسط (WTV) وفيها: شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

ترصد السلسلة التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال ذلك القرن.